Useita muutoksia Joensuun seudun bussiliikenteeseen - katso oman linjasi muutokset

Joensuun keskustassa bussien lähtöpysäkit ovat siirtyneet pääosin Koskikadulle jo heinäkuussa. Jojo-linjojen 1,2, 2M ja 5 lähtöpysäkki Rantakylän ja Raatekankaan suuntaan on Joensuun keskustassa edelleen Kirkkokadulla.

Linjan 3 lähtöpysäkki Penttilän ja Petäikkölän suuntaan siirtyy keskiviikkona lähemmäs Koskikadulle. Se on jatkossa samalla pysäkillä linjan 4 kanssa, joka kulkee keskusta-Kulho-väliä.

Osalta bussipysäkeistä puuttuu tällä hetkellä aikataulut. Vilkkaimmille pysäkeille toimitetaan aikataulut keskiviikkoon mennessä, kun siirrytään talviaikataulukauteen. Kaikille pysäkeille ei kuitenkaan saada pysäkkikohtaisia aikatauluja, joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes kertoo.

Pysäkeillä olevat aikataulut ovat linjojen päätepisteiden ja keskustan pysäkin lähtöaikoja. Keskusta-alueen bussipysäkeille otetaan myöhemmin syksyllä käyttöön uudet sähköiset aikataulunäytöt.

Useiden linjojen aikatauluihin tulee muutoksia keskiviikosta alkaen, kun siirrytään talviaikatauluihin. Alla muutokset.

Linja 2, 2M Utra/Kupluskylä-Rantakylä (Ruuhitie)-keskusta-Noljakka-Marjala:

Utran lähtöaikoja aikaistetaan maanantaista perjantaihin 5 minuuttia aika-taulun tiukkuuden vuoksi, muut keskustan ja Marjalan lähtöajat säilyvät ennallaan.

Maanantaista-perjantaihin lisätään Marjalasta klo 5.15 lähtö keskustaan.

Ruuhka-ajan koulupäivisin ajettava lisälinja, 2M, jatketaan keskustasta Utran suuntaan aamupäivisin noin kello 7-10 ja iltapäivisin noin kello 13-17.

Linja 3 Petäikkölä-Vehkalahti-Penttilä-keskusta-Noljakka-Onttola:

4.6.2018 alkaen on lauantaisin ja sunnuntaisin käyty myös Kydössä. Reitti on jatkunut myös Petäikkölästä Karhunmäkeen saakka. Jatkossa linjan päätepiste on viikonloppuisin Kouvonkadun kiertoliittymässä. Vuorot lähtevät joka toinen tunti.

Linja 4 Kulho-Karsikko-keskusta-Multimäki:

Iltapäivän lähtöaikoja klo 12 eteenpäin on tarkastettu vastaamaan Karsikon koulun päättymisaikoja.

Linja 5 Urheilupuisto-keskusta-Voimatie-Raatekangas:

Linja ei käy enää Urheilupuiston pysäkillä, vaan kulkee suoraan Linnunlahdentietä Linnunlahden päiväkodille ja takaisin keskustaan päin.

Viikonlopun liikennöinti kello 9.35-18.25 toteutetaan kokeiluna kevääseen 2019 saakka.

Linja 101 Honkalampi-Jyrinkylä-Joensuu-Niittylahti:

Niittylahden lähtöaikaoja on aikaistettu 3 minuutilla aikataulun tiukkuuden vuoksi.

Linja 102 Liperi-Joensuu-Nepenmäki:

Maanantai-perjantai-iltayhteys Liperistä Joensuuhun kello 22.10 ei enää liikennöi vähäisten matkustajamäärien vuoksi.

Kontiolahden linjoihin ei tule muutoksia.