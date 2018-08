Pysäkki eikä parkkipaikka - Koskikadulla on riittänyt muutoksen jälkeen sakotettavaa

Moni autoilija parkkeeraa edelleenkin tuttuun paikkaan, vaikka katua koristavat pysäköintikieltomerkit.

- Se on ongelma, kun bussit eivät pääse oikeille paikoille ja ihmisiä on pitänyt jättää ajoradalle. Arkisin siellä käy pysäköinninvalvojia ja viikonloppuisin poliisi jonkun verran vahtii, mutta silti siellä on kielletyllä alueella autoja pysäköitynä, Joensuun kaupungin joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes kertoo.

Linja-autonkuljettajat ovat soittaneet pysäköinninvalvontaan, ja väärään paikkaan pysäköinti on työllistänyt myös poliisia. Koskikadun tilanne on hieman rauhoittunut alkuajoista, mutta silti laputettavaa riittää.

- Viidestä kymmeneen sakkoa tulee siinä kirjoitettua päivittäin, pysäköinnintarkastaja Joni Käyhkö kertoo.

