Torin esiintymislavan kustannukset nousivat miljoonaan euroon

Joensuun torille on kesän aikana rakennettu uutta esiintymislavaa kävelykadun puoleiselle laidalle Pankkitaloa vastapäätä.

Erikoisrakentamista vaativalla lavalla on korkeutta noin 8 metriä ja pituutta noin 25 metriä. Työ on edennyt vastaavan työnjohtajan Pertti Hirvosen mukaan kohtalaisesti, sillä helle on vienyt työtehoja.

- Lava on ainutlaatuinen mutta vaativa johtuen sen moninaisista rakennusmateriaaleista. En ole aiemmin rakentanut tällaista, ja tuskin tulen koskaan enää rakentamaankaan.

Materiaaleina on käytetty muun muassa puuta, lasia, kuparia ja kiveä.

Kaupungininsinööri Ari Varonen arvioi lavan kustannusten nousseen noin miljoonaan euroon, kun alkuperäinen arvio vuodelta 2016 oli 800 000 euroa.