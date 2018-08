Torin uusi esiintymislava aukeaa kahteen suuntaan

Uuden torin pinta on tehty kuperaksi, ja toriparkin kanteen ei ole porattu yhtäkään reikää saatikka kaivoa. Sadevesi valuu näin torin reunoille. - Tämä on kuin pallon päällä seisoisi, kaupungininsinööri Ari Varonen tokaisee.

Lavan katto päällystetään patinoidulla kuparilla.

Joensuun torille on kesän aikana alettu rakentaa uutta esiintymislavaa kävelykadun puoleiselle laidalle Pankkitaloa vastapäätä. Erikoisrakentamista vaativalla lavalla on korkeutta noin 8 metriä ja pituutta noin 25 metriä. Työ on edennyt vastaavan työnjohtajan Pertti Hirvosen mukaan kohtalaisesti, sillä helle on vienyt työtehoja.