Kuvat: Ilosaaressa elää Timo Kalevi Sorsaksi ristitty yksiräpyläinen sorsa – Eläinlääkäri: Ei ole syytä huoleen

Ilosaaren alueella ulkoillessaan on mahdollista törmätä eriskummalliseen eläimeen: saaressa asustaa nimittäin yksiräpyläinen sorsa!

Räpyläpuoli sorsa on herättänyt joensuulaisissa kummastusta jo useiden vuosien ajan. Joensuun Puskaradio -nimisessä Facebook-ryhmässäkin sorsasta on keskusteltu useampaan otteeseen. Huolestuneita kansalaisia on mietityttänyt etenkin se, selviääkö sorsa ilman toista räpyläänsä.

Puskaradio-ryhmän jäsenien mukaan eläimestä on soitettu hätäkeskukseen useita kertoja. Eräs ryhmän jäsen kertoo pelastaneensa siipiveikon jo kahdesti poliisin pampulta. Ryhmän jäsenien mukaan Timo Kalevi Sorsaksi ristitty vesilintu on polskutellut Ilosaaren rannoissa yhdellä räpylällään jo ainakin neljän vuoden ajan.

Ryhmän jäsenien mukaan Timo Kalevi vaikuttaisi siis voivan varsin hyvin ja pulleasti, yksiräpyläisyydestään huolimatta. Onko tämä mahdollista, Siun soten eläinlääkäri Jari Aho?

– Eiköhän se pärjää, jos se on jo neljä vuotta pärjännyt. Toki luonto tahtoo yleensä korjata pois vialliset ja heikkokuntoiset yksilöt.

Timo Kalevi Sorsa on kuitenkin sen verran elinvoimainen yksilö, että eräs Puskaradio-ryhmän jäsen on kiinnittänyt Ilosaaren ilmotustauluun eläimestä "varoittavan" ilmoituksen. Poliisin luvalla kiinnitetty lappu takaa räpyläpuolen Timo Kalevin sorsamaisen elämän jatkumisen tulevaisuudessakin.