Epävirallinen Suomen nopein koira -kilpailu järjestetään Liperissä lauantaina – Vinttikoirarata on avoin kaikille koiraroduille

SSVH:n Pohjois-Karjalan alajaoston järjestämä kilpailu järjestetään nyt toista kertaa ja se on avoin kaikille koiraroduille. Kilpailuun on ennakkoilmoittautunut 40 koiraa. Myös paikan päällä on mahdollista ilmoittautua, tiedotteessa kerrotaan.

Lauantaina ensimmäisinä kilpailevat maailman nopeimman koirarodun edustajat, greyhoundit, klo 12. Whippeteille sekä pienille ja isoille vinttikoirille on omat sarjansa. Muut rodut on jaettu kolmeen kokoluokkaan.

Tiedotteen mukaan koirat juoksevat 280 metrin matkan moottorikäyttöisen vieheen perässä. Aika mitataan ajanottolaitteistolla. Nopeimmat koirat saavuttavat yli 60 km/h nopeuden. Valtaosa koirista juoksee yksin, mutta kilpailussa nähdään myös kahden koiran lähtöjä.