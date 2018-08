Outokumpulaista Hanna Huttusta esitetään eduskuntavaaliehdokkaaksi

Huttunen on keskustan Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja ja Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja

- Lähden kisaan tosissani. Haluan kykyjeni, verkostoni ja sydämeni voimin tehdä työtä Itä-Suomen ja sen ihmisten hyvinvoinnin eteen, Huttunen toteaa

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Itä-Suomi on monien suurten haasteiden edessä, joiden ratkaiseminen on meidän kaikkien yhteinen etu. Uskon, että minulla on paljon annettavaa paremman huomisen rakentamisessa, sillä tunnen henkilökohtaisesti perheenäidin ruuhkavuodet, yrittäjän arjen sekä maakunnallisen päätöksenteon prosessit, hän jatkaa.