Kontiorannan hanke kaatui, mutta Hammaslahdessa ampumarataa tehdään innolla

Jarmo Tanninen ja Timo Pöllänen esittelivät muun muassa hirviradan uutta ampumakatosta. Myös päärakennus on uusi ja siisti.

Pyhäselän Metsästäjät jatkaa ampumaratansa rakentamista paikatakseen heikkoja harrastusmahdollisuuksia Joensuun seudulla. Rakenteilla on esimerkiksi Pohjois-Karjalan toinen 300 metrin kiväärirata valleineen, kun toinen on Ilomantsissa. Uuden pienoishirvi- ja pistooliradan on määrä valmistua syksyllä, kun Joensuun Reserviläiset tekee sille katoksen.