Attendo-sopimus ja kolmen miljoonan euron kiinteistökaupat Lieksan kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina

Partalanmäen palvelukoti ja Toukolantien sote-kiinteistöt on määrä myydä Attendolle 2,78 miljoonalla eurolla.



Kaupunki tiedottaa, että sen tavoitteena on luopua sellaisesta omaisuudesta, joka ei tue kaupunkikonsernin strategisia tavoitteita tai omaa palvelutuotantoa.

– Tällaisella strategisella linjauksella vapautetaan resursseja kaupungin muuhun toimintaan, samoin kuin pienennetään riskejä tulevaisuudessa. Tärkeää on myös, että järjestely varmistaa kohtuuhintaisten lähipalveluiden saatavuuden kaupunkilaisille tulevaisuudessa, taustoittaa esitystä Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.



– Kaupungin näkökulmasta nyt myytävillä kiinteistöillä ei ole käyttöä jatkossa kaupungin omassa palvelutarjonnassa, joten asiaan on hyvä reagoida tässä vaiheessa.



Neuvotteluja kiinteistöistä on käyty sekä Attendon että Esperi Care Oy:n kanssa.

- Attendo Oy:n tarjous on hinnaltaan korkeampi, minkä lisäksi yhtiön tavoitteet ja suunnitelmat palvelevat parhaiten Lieksan kaupungin etua.

Kiinteistökauppojen lisäksi Attendo esittää Lieksan kaupungille yhteistyösopimusta, jossa Attendo sitoutuu rakentamaan uudistuotantoa korvaamaan Partalanmäen palvelutalon ja Toukolantien hoivakiinteistöjä.

Yhteistyösopimuksessa Attendo sitoutuu lisäksi rakentamaan valmistuskeittiön toimitilat sekä tuottamaan Lieksan kaupungin alueella sosiaali- ja terveyspalvelut kilpailukykyisellä hinnalla tai enintään Joensuun kaupungissa toimivien yksityisten palvelutuottajien keskimääräisellä hinnalla.



Kiinteistöistä Attendo Oy on tarjonnut Lieksan kaupungille yhteensä 2,78 miljoonaa euroa, joista Partalanmäen palvelukodin osuus on 2,28 miljoonaa euroa ja Toukolantien 0,5 miljoonaa euroa.

Lieksan kaupungin taseessa Partalanmäen palvelukodin arvo heinäkuun lopussa 2018 on noin 720 000 euroa ja Toukolantien toimintakeskuksen arvo 200 000 euroa. Yhteensä kiinteistöjen arvot ovat noin 920 000 tuhatta euroa.

Asiasta päättää kaupunginvaltuusto.