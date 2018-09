Purppuravalmuska oli sienivisailijoille tuttu sieni - mutta miten on kolmannen kierroksen tehtävän laita?

Valtaosa väärin vastanneista arveli sienen olevan viitapalsamirousku, viitahapero, viinihapero, tammenrousku ja sillihapero. Sitä myös luultiin pikkurouskuksi, kangasrouskuksi ja harmaarouskuksi.

Sienivisan toisen kierroksen viikkopalkinnon eli sienioppaan voitti Aila Räsänen Lieksasta. Tuotepalkinnon voittivat Salme Karttunen Ylämyllyltä ja Irja Partanen Joensuusta. Onnittelut. Palkinnot tulevat pian postissa.

Purppuravalmuska on kookas ja kaunis sieni, usein lakin koko on alle kymmenen senttimetriä.

– Suurimmat mittaamani lakit ovat olleet 22 senttimetriä halkaisijaltaan ja poimittu Joensuun Keskijärveltä Kissapuron varrelta paksun männyn kannosta, kertoo erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta.

Sienen lakin väri on nuorena purppuranpunainen ja vanhemmiten lakki laakenee ja lakin punaisten suomujen alta paljastuu lakin keltainen pohjaväri. Usein näkee vanhoja purppuravalmuskoita, joiden lakin pinnan punainen väri on haalistunut ja keltainen pohjaväri on vallitseva, jolloin purppuravalmuskan voi sekoittaa lähilaji lahovalmuskaan. Lahovalmuskan lakki on kellertävä, jossa on tummia suomuja. Molemmilla lajeilla helttojen väri on kirkkaan keltainen. Purppuravalmuskan jalka on tasapaksu, keltainen ja siinä on myös punertavia suomuja.

Salo kertoo, että purppuravalmuskan malto on kiinteä, säikeistä ja kellanvalkoista ja siinä on harvoin etanan tai sienisääskien toukkien syönnösten jälkiä.

– Tästä syystä kansalaiset kyselevät usein sienineuvonnassa sen syötävyydestä. Purppuravalmuskan mallon maku on tuoreena kitkerää ja suuntuntuma on tunkkainen. Minä olen purppuravalmuskaa keittänyt rouskujen tapaan, mutta en voi suositella sitä keitettynäkään ruokasieneksi kelpaavaksi.

Purppuravalmuska on yleinen lahottajasieni Pohjois-Karjalassa. Se kasvaa yksittäin tai pieninä ryhminä havumetsissä lahoavalla puuaineksella, mieluimmin lahon männyn kannoissa.

Sienitutkijan mielestä sienten tuntomerkkejä kannattaa aina tutkia poimimalla kokonainen itiöemä käteen. Ensin katsellaan itiöemän kokoa, lakin muotoja, sen värejä ja lakin pinnalla on myös hyviä tuntomerkkejä, kuten pinnan vyöhykkeisyys, ryppyisyys, pintakelmun rakenne, suomuisuus ja lakin suojusjätteet.

– Lakin alle pitää myös katsoa, onko siellä heltat, pillit, orat, tai lakin ulkopinta voi olla myös sileä tai hieman ryppyinen, kuten mustatorvisienellä.

Helttojen kiinnittyminen jalkaan paljastaa sukutuntomerkkejä. Jalan muoto vaihtelee paljon, se voi olla tasapaksu, pullistunut tyveltä, tyveen suippeneva, juurehtiva tai jalan alaosassa voi olla tyvipaksunnos.

– Jalassa ja sen pinnalla on monenlaisia rakenteita, kuten verkkoja, kuoppia, nukkatupsuja, rengas tai seittivyöt. Jalka voi olla ontto, täyteinen, hapertuva tai lokeroinen. Usein itiöemä halkaistaan, jolloin nähdään mallossa tapahtuvat värimuutokset.

Itiöemää kannatta aina haistaa ja myös maistaa. Itiöemän palan pitää kuitenkin sylkeä pois suusta, jos sientä epäilee myrkylliseksi.

– Sienten tuoksujen ja hajujen maailma on monipuolinen ja hajujen perusteella voi tunnistaa useita kymmeniä sienilajeja, Salo toteaa.

Ohessa sieni numero kolme. Mikä se on?

Tunnistettavien sienten kuvat ja oikeat vastaukset julkaistaan perjantaisin. Vastanneiden kesken arvotaan joka viikko sieniopas ja kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa. Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi kattava sienikirja.

Vastata voi internetissä osoitteessa www.karjalainen.fi/sienivisa tai postikortilla osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 26. syyskuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.