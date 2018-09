Kuva: Rantakylästä lähtöpassit saanut muraali valmistui keskustaan - "Ei ollut miellyttävä siihen seinään"

Puolalaisen kuvataiteilijan Robert Prochin muraali Sepänkatu 15:ssa on valmistunut. Alun perin seinämaalaus oli määrä maalata Rantakylään Riihisäkänkadulle. Joensuun Kodit oli tehnyt asiasta jo periaatepäätöksen. Viime hetkellä yhtiön hallitus kuitenkin vetäytyi hankkeesta.

Kahdelle muraalille, Prochin teokselle ja Natalia Rakin teokselle, etsittiin uudet seinät vain kahdessa viikossa. Ne löytyivät Joensuun Ellin rakennuksista Länsikadulta ja Sepänkadulta.

Nyt Prochin muraali on siis valmis. Karjalaisen saamien tietojen mukaan juuri se oli teoksista se, joka sai Joensuun Kotien hallituksen vetäytymään projektista.

- Yhtiökokoukset ovat salaisia. Niistä ei kerrota muuta kuin päätökset, vastaa hallituksen puheenjohtaja Eero Hirvonen (sd.) Karjalaisen kysymykseen siitä, miksi teos ei kelvannut.

Hirvonen sanoo, että päätös oli yksimielinen. Sille tehtiin vastaehdotus, mutta se ei saanut kannatusta. Yksi hallituksen jäsen, Maria Korkatti (vas.) jätti asiasta eriävän mielipiteen.

- Sen verran voin todeta, että aikaisempi päätös piti sisällään sen, että meille tulee kuvat nähtäväksi. Kuva ei ollut miellyttävä siihen seinään, se ei ollut mitä olimme halunneet. Ja kun siihen ei enää voinut vaikuttaa, meille ei jäänyt vaihtoehtoa.

Hirvonen sanoo, että on saanut vuokralaisilta positiivista palautetta päätöksestä.

Kun projekti oli vielä tulossa Rantakylään, oli mukana suunnittelussa myös Joensuun Setlementti ry. Muraalien ympärille oli määrä järjestää katujuhlia ja tapahtumia, sitouttaa asukkaita projektiin. Asukkaat olivat myös valinneet teoksen, jonka olisivat seinään halunneet.

Hirvonen ei ota kantaa siihen, kuinka suuri pettymys teosten ja oheistapahtumien peruuntuminen on alueen asukkaille ja toimijoille ollut, vaan kääntää puheen rahaan.

- Aina näissä on myös rahoituskysymyskin esillä. Jokainen tällainen poikkeavampi asia keskusteluttaa.

Joensuun Kotien oli määrä maksaa toinen teoksista ja Joensuun kaupungin toinen. Yhdelle teokselle hintaa tuli alkuperäisen arvion mukaan noin 12 500 euroa.

Hirvonen aikoo kuitenkin käydä katsomassa keskustaan nyt valmistuneen muraalin.

-Muraalit ovat mielenkiintoisia. Kyllähän ne tuovat katukuvaan poikkeavuutta, se täytyy myöntää. Varsinkin uusiin kohteisiin prosenttiperiaatteella tuleva taide Joensuussa on hienoa, Hirvonen sanoo.

Joensuun Kodit OY on täysin Joensuun kaupungin omista yhtiö. Myös Joensuun Elli on on kaupungin omistama yhtiö.





Robert Proch ei ollut moksiskaan viime tipan paikanvaihdosta, vaan kehui uutta seinäänsä keskustassa täydelliseksi Karjalaisen haastattelussa tällä viikolla.

Hänen mukaan seinän koko ja sijainti olivat hyviä.

Proch maalaa hillityllä paletilla ja hänen teoksissaan keskiössä on liike. Prochin teokset ovat sommitelmiltaan geometrisiä ja aiheet pitkälle abstrahoituja.

- Liike. Liike. Liike. Dynaamisuus on kaikki kaikessa, Proch summasi haastattelussa.

Myös Natalia Rakin teos valmistuu lähipäivinä Länsikadulle.

