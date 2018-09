Näkökulma: Suomessa kavahdetaan aborttikeskustelua - kukaan ei halua puhua Suomen lähes 50 vuotta vanhasta laista

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) on kesän ja syksyn mittaan nostanut abortin keskustelunaiheeksi Suomessa. Tai ei sittenkään: Suomessa on keskusteltu Soinin teoista ja mielipiteistä, mutta ei varsinaisesti abortista, ja etenkään ei Suomen aborttilaista.

Suomessa voimassa oleva aborttilaki on liki 50-vuotias. Se on muodoltaan tiukempi kuin Ruotsin, Tanskan ja Norjan lait. Näissä maissa abortti on raskauden varhaisviikoilla vapaa kaikille sitä haluaville. Suomen laki edellyttää edelleenkin ainakin muodollista perustetta.

Yksikään liberaali tai naisten oikeuksia ajava taho ei silti ole ryhtynyt ajamaan lain höllentämistä.

Lain tiukentamista puolestaan ei ole vaatinut edes ulkoministeri Soini.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Mika Gisslerin mukaan raskaudenkeskeytyksiä koskevan lainsäädännön tiukennuksesta on Suomessa tehty kertaalleen kristillisdemokraattien aloitteesta selvitys, joka kuitenkin pian vaiettiin kuoliaaksi.

Suomessa ei kerta kaikkiaan haluta käydä minkäänlaista keskustelua vuonna 1970 voimaan astuneen raskaudenkeskeytyslain muuttamisesta. Miksi?

Siksi, että petoa ei haluta päästää irti.

Mikäli Suomeen alettaisiin vaatia muiden Pohjoismaiden tapaistavapaan abortin takaavaa lakia, myös nyt uinuvat konservatiivit heräisivät.

Tutkimusprofessori Mika Gisslerin mukaan muista Pohjoismaista kuuluu toisinaan kummastelua siitä, että Suomessa raskaudenkeskeytykseen edelleen vaaditaan muodollinen perustelu.

Islantia lukuun ottamatta muissa Pohjoismaissa vapaan abortin sallivat lait tulivat voimaan jo 1970-luvun puolivälissä.

Gisslerin kokemuksen mukaan suomalaiset virkamiehet haluavat vaimentaa keskustelun nopeasti.

- Ajatellaan, että on parempi olla muuttamatta lakia, että ei jouduta keskusteluun siitä, pitäisikö lakia päin vastoin tiukentaa, Gissler tiivistää.

Suomessa voimassa oleva vuonna 1970 säädetty laki sallii raskaudenkeskeytyksen kuudella eri perusteella. Näistä viisi liittyy terveydentilaan, äidin ikään, aiempaan lapsimäärään tai siihen, että raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nykyisin 90 prosenttiin raskaudenkeskeytyksistä on perusteluna kakkospykälä, joka sallii abortin naiselle, kun elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus.

Tällä perusteella raskaudenkeskeytyksen saa Suomessa käytännössä jokainen sitä haluava, vahvistaa tutkimusprofessori Gissler.

Huomattavaa rasitusta ei nykyisen käytännön mukaan tarvitse mitenkään näyttää toteen.

Jos joku satunnainen lääkäri kieltäytyy lähetettä kirjoittamasta, asia etenee valituksena Valviraan. Gisslerin mukaan Valvira käytännössä aina puoltaa raskaudenkeskeytystä, mikäli raskaus ei ole edennyt liian pitkälle.

Käytännössä abortti on siis Suomessa vapaa 12. raskausviikolle saakka, vaikka lain kirjain perusteet vaatiikin.

Vaikuttaa vallitsevan poliittinen konsensus siitä, että tämä riittää.

Aborttilain sijasta Suomessa on keskusteltu sterilointilaista.

Nykyisen lain mukaan sukupuoltaan korjanneen on todistettava hedelmättömyytensä pystyäkseen virallistamaan uuden sukupuolensa.

- 16 vuotta vanha laki tuntuu nyt hyvin vanhakantaiselta, Gissler arvioi.

Aika on ajanut sterilointilain ohi huomattavasti selvemmin kuin aborttilain.

Gissler arvelee tulevan eduskunnan ryhtyvän uudistamaan sterilointilakia. Samalla pitäisi harkita, pitäisikö muuttaa aborttilakia niin, että viimeistään kahdennellatoista raskausviikolla tehtävään keskeytykseen ei tarvittaisi erillistä perustetta.

Samalla todennäköisesti rajattaisiin raskaudenkeskeytys tehtäväksi viimeistään 22. raskausviikolla, kun se nyt sikiön epämuodostuman tai sairauden takia on mahdollinen vielä 24. viikolla.

- Jos asiasta aletaan keskustella, niin nämä ovat ne aiheet. Arvaukseni tosin on, että aborttilakia ei oteta käsittelyyn, Gissler sanoo.

Aborttilaki laadittiin aivan toisenlaisessa maailmassa

Kun edelleen voimassa olevaa lakia 1960-luvun lopulla laadittiin, maailma oli täysin erilainen kuin nyt. Vähävaraisia suurperheitä oli paljon, lapsia annettiin adoptioon jopa ulkomaille ja laittomat abortit rehottivat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Mika Gisslerin mukaan 1960-luvulla Suomessa tehtiin jopa 20 000 laitonta aborttia vuodessa. Seurauksena oli komplikaatioita ja kuolemantapauksia.

- Lain voimaan tulon jälkeen äitiyskuolemat laskivat pysyvästi alle kymmenen vuodessa, Gissler toteaa.

Keskeinen syy aborttien laillistamiseen oli juuri laittomien keskeytysten ja niiden aiheuttamien vakavien seurausten saaminen kuriin.

Toinen tärkeä näkökulma oli sosiaalinen. Hormonaalinen raskauden ehkäisy yleistyi Suomessa hitaasti 1960-luvun mittaan. 1960-luvulla oli monin paikoin vielä todellisuutta se, että lapsia syntyi enemmän kuin olisi toivottu ja varaa elatukseen olisi ollut.

Tästä syystä lakiin katsottiin tarpeelliseksi kirjata mahdollisuus raskaudenkeskeytykseen myös sillä perusteella, että nainen oli aiemmin synnyttänyt jo neljä lasta.

Adoptiojärjestö Interpedian sekä Väestöliiton mukaan aborttilaki vaikutti Suomessa selvästi myös adoptoitavaksi annettavien lasten määrään. Vielä 1970-luvulla Suomesta ei löytynyt kotia kaikille adoptoitavaksi annetuille lapsille, vaan lapsia annettiin toisiin Pohjoismaihin. Tämä loppui 1970-luvun kuluessa.