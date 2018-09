Kuvagalleria: Valojen taikamaailma Botanialla - Visual Festival käynnistyi perjantaina

Illan pimetessä kello kahdeksan jälkeen paikalla alkoi saapua runsaasti ihmisiä ihmettelemään puutarhaan loihdittua taikamaailmaa.

- Tämä on tosi hieno juttu. Todella mielenkiintoista, totesivat joensuulaiset Tuukka Vatanen, 29, ja Paola Åberg, 25.

Kaksikko oli saanut tiedon Joensuun festivaalikentän uusimmasta tulokkaasta taivaalta.

- Nähtiin se Kari Kolan sininen valo taivaalla, se oli melko hyvä mainos, Åberg nauroi.

Parivaljakko piti Botaniaa erityisen hyvin valotaiteelle sopivana paikkana.

- Toivottavasti täällä on vastaavia tapahtumia jatkossakin. Tänne saisi esimerkiksi todella tunnelmalliset halloweenjuhlat.

- Minulla meni vuosikausia, etten käynyt Botaniassa. Nyt tämä on saanut aivan uuden elämän, Vatanen pohti.

Sanna ja Sam Stainer olivat tulleet tapahtumaan Kiteeltä.

- Kannatti tulla. Täällä on monenlaisia töitä ja tila on upea. Tässä on potentiaalia vaikka mihin.

Stainerit olivat saapuneet paikalle jo seitsemän korvalla.

- Silloin täällä oli vielä aika hiljaista, mutta onneksi ihmisiä on alkanut virrata tänne.

Visual Festivalilla nähdään taideteoksia taiteilijoilta eri puolilta Eurooppaa. Teoksia on niin Botanian sisällä kuin ulkoalueillakin.

Esillä on valotaidetta, videota, valokuvaa, installaatioita, tulta ja ääntä. Tapahtumassa on tarjolla myös ruokaa ja juomaa.

Festivaalit jatkuvat lauantaina ja sunnuntaina kello 17-23. Sunnuntaina tapahtumassa esiintyy Kimmo Pohjonen.