Lauantain menot maakunnassa: Kansanjuhla pesäpallostadionilla, muikkumarkkinoita ja nosturitehtaaseen tutustumista

Joensuussa Joensuun Mailan pesäpallon suomenmestaruusjuhlat jatkuvat, ja tänään on myös fanien vuoro juhlia. Joensuun kaupungin ja JoMan järjestämä kansanjuhla järjestetään Mehtimäen pesäpalostadionilla kello 13-16.

Juhlaan on vapaa pääsy. Paikalla juhlissa on koko Joensuun Mailan mestarijoukkue, ja musiikista huolehtii muun muassa kappaleestaan "Poika saunoo" tuttu Poju.

Illalla Joensuun areenalla on Syksyn tähdet -konsertti, jossa esiintyvät Waltteri Torikka ja Tarja Turunen. Ovet avataan klo 18 ja konsertti alkaa klo 20. Sanomalehti Karjalainen Oy on tapahtuman järjestäjänä.

Liperissä pääsee tänään vierailemaan maailman suurimpia nostureita valmistavan Mantsinen Groupin tehtaalle. Ylämyllyllä sijaitsevalla tehtaalla vietetään avoimien ovien päivää kello 10-14. "Lähde mukaan seikkailemaan tehtaan ja tuotannon toimintaan, kokeile jättimäisen materiaalinkäsittelykoneen ohjaamista simulaattorissa ja näe, kuinka koneemme oikeasti toimivat", tapahtumakuvauksessa kerrotaan.

Ympäri maakuntaa järjestetään erilaisia syystoreja. Rääkkylässä on katuviesti ja syystori kello 9-13. Viestijuoksu alkaa kello 10.

Vuonislahden kyläseura puolestaan järjestää Perinteiset Muikkumarkkinat kello 10-16.

Joensuun keskustassa kävelykadulla on tarjolla keittolounasta, kun Helluntaiseurakunta on paikalla soppatykin kanssa kello 11-13. Paikalla on myös musiikkia.

Ohvanan Kulttuuritalolla järjestetään lasten tapahtuma. Paikalla esiintyy runokoira Pentti, ja ohjlemassa on myös ongintaa. Tapahtuma on käynnissä kello 15-16.20.

Lieksassa järjestetään kello 19 alkaen kaikille avoin valssilaulukilpailu Pub Icellan karaokepuolelle. Miehille ja naisille on omat sarjansa.

