Kadonneen aarteen metsästäjät - joko internet repi kaupan ilmoitustaulun laput?

Puhelimen akku kestää ja kestää. Etkö osaa asentaa ilmalämpöpumppua? Vuokraa lehtipuhallin.

Ostetaan etenkin 1980-luvun ja vielä vanhempia VHS-kasetteja. Kadonneen aarteen etsijä auttaa, jos hukkasit vihkisormuksen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Joensuun kadonneen aarteen metsästäjä on rajavartijana työskentelevä Jarmo Laitinen, 39. Hän mainostaa palveluaan eli esimerkiksi korujen etsimistä metallinpaljastimella joensuulaisen marketin ilmoitustaululla.

- Tein ilmoituksen hetken mielijohteesta. Ilmoitus on ollut taululla noin kaksi viikkoa.

Toimittaja on ensimmäinen henkilö, joka on soittanut Jarmo Laitiselle ilmoituksen vuoksi. Laitinen on rummuttanut palveluaan myös Facebookissa. Ilmaantuuko asiakkaita?

- Miksipäs ei? Onhan puhelinnumeroita revitty lapuista. En pety, jos en saa yhtään soittoa. Leipäni ei ole siitä kiinni, Marjalassa asuva Laitinen sanoo.

Ylämyllyllä sijaitsevan marketin ilmoitustaululla kaupataan polttopuita. Heinävedellä asuva myyjä on ilmoittanut puista myös internetin kauppapaikassa.

Yrityksetkin mainostavat tuulikaapeissa. Muuan yritys kauppaa muun muassa puhelimia usealla ilmoitustaululla. Harmi, ettei yritys vastaa puheluihin arkiaamuna.

Pilkon K-citymarketissa ilmoitustaulu puuttui tovin tuulikaapista, kauppias Juha Kupiainen kertoo.

- Asiasta tuli jonkin verran palautetta. Käytännössä meillä on Paikkakunnalla tapahtuu -taulu yhteisöjä ja järjestöjä varten. Toki taululla näkee asiakasilmoituksiakin.

Joistakin joensuulaisista liikkeistä ja kaupoista tuttu ilmoitustaulu on kadonnut jäljettömiin. Sen sijaan Raatekankaan Tokmanni loi nahkansa hiljattain, ja ilmoitustaulu sai ainakin vielä jäädä kauppaan.

- Riippuu vuodenajasta, mutta yleensä ilmoitustaulu on täynnä. Useimmiten siellä on yritysten, järjestöjen ja urheiluseurojen ilmoituksia, myymäläpäällikkö Jaana Tikka kertoo.

Kun joensuulaisten kauppojen ilmoitustaulujen luona norkoilee arkisin lounasaikaan, ei kavereita liiemmin näe.

Raatekankaan Tokmannin myymäläpäällikön Jaana Tikan mukaan asiakkaat kuitenkin syynäävät ilmoituksia päivittäin. Yleensä tuulikaapissa pysähtyy keski-ikäinen tai eläkeläinen.

- Ilmoitusten määrä on vähentynyt. Tunkua ei ole, Tikka toteaa.

Pilkon K-citymarketissa ja Raatekankaan Tokmannissa asiakkaat ovat ilmoittaneet siivosti. Myynti- ja ostoilmoituksia ei ole tarvinnut sensuroida.

Poskettomia ilmoituksia ei pikaisen, seitsemän ilmoitustaulua kattavan arkitorstaikierroksen perusteella Joensuusta löydy. Toisin oli Savossa vuonna 2015, kun asiakas kauppasi Kuopion Prisman ilmoitustaululla kuollutta liito-oravaa.

Savon Sanomien oravailmoitusuutista siteerasi muun muassa maailman suurin yleisradioyhtiö BBC.

Kiire on, ei ehdi jarruttaa. Kun kauppias Juha Kupiainen suuntaa töistä kotiin, hän harvoin malttaa vilkuilla tuulikaapin ilmoituksia. Sen sijaan jäähallin ilmoitustaulu on tutumpi.

- Lapsi harrastaa jääkiekkoa, ja olen katsonut jäähallin ilmoitustaululta, olisiko varusteita myynnissä.

Kadonneen aarteen etsijä rajavartija Jarmo Laitinenkin etenee ripeästi tuulikaapissa.

- Yleensä kaupassa on tilanne päällä. Ehkä voisin tarttua ilmoitustaulun polttopuuilmoitukseen.

Internet tuli, näki ja mahdollisesti jo voitti. Ehkä tavarat vaihtavat tehokkaammin omistajaa vaikkapa internetin kauppapaikan tai sosiaalisen median ilmoitusten avulla, Juha Kupiainen ja Jaana Tikka pohtivat.

Voihan olla niinkin, että kaupan tuulikaapissa etsijää odottaa löytämisen elämys etenkin, jos ilmoittajan käsiala on kehnoa. Mitä tuossa lukee?

Maailma muuttuu, Kupiainen muistuttaa.

- Luulen, että nuori sukupolvi, jolle kännykkä on kasvanut käteen, ei välitä niin tuulikaapin lapuista.

- Oma ikäluokkani osaa kaivata ja katsoa ilmoitustaulujen lappuja. Kaksikymmentä vuotta sitten ilmoitustauluilla tehtiin aika paljon kauppaa, Kupiainen jatkaa.

Kupiainen uumoilee, että kaupan tuulikaappiin voi ilmaantua vaikkapa sähköinen ilmoitustaulu kymmenen vuoden päästä. Näyttöön voisi tuoda ilmoituksia "jollain liittymällä".

- Paperin aika menee tietyllä tavalla ohi, Kupiainen tuumaa.

Jaana Tikka arvelee, ettei kaupassa ole ainakaan nykyisenlaista ilmoitustaulua enää kymmenen vuoden päästä.