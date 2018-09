Petri Rask: Uuden kirkon rakentamisesta päättämisen aika ei ole nyt

Kirkkoherra totesi tiedotustilaisuudessa, ettei asian päätöksen aika ole nyt.

- Uuden kirkon rakentaminen ei ole tämän hetken asia. Nyt on aika surra menetystä. Menetys on valtava, vastaavaa kirkkoa ei saa tilalle. Tämä on korvaamaton menetys.

Kiihtelysvaaran seurakuntataloa pidetään tänään sunnuntaina avoinna kello 15:een saakka.

Seurakuntalaiset voivat halutessaan mennä hiljentymään seurakuntatalolle. Paikalla on myös seurakunnan väkeä.

Seurakuntatalolla on nähtävissä myös palaneesta kirkosta pelastettu alttaritaulu ja ehtoollishopeat ja kirkkovaatteet.

Kirkon muistelua jatketaan tulevalla viikolla järjestettävässä toisessa rukoushetkessä, jonka ajankohta tiedotetaan myöhemmin.

Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkoherra Anne Angervo oli viikonloppumatkalla Helsingissä, ja lähti ajamaan Kiihtelysvaaraan heti aamulla kuultuaan tulipalosta.

Hänen mukaansa seurakunnan toiminta siirretään nyt seurakuntatalolle. Ongelmana ovat vainajien hautaukset, sillä Kiihtelysvaaran hautausmaalla ei ole omaa kappelia, joten vainajat on haudattu kirkossa.

- Nyt joudumme hautaamaan taivaan alla, tai sitten jos saamme lisätilaa jostain läheiseltä paikkakunnalta. Välimatkat ovat kuitenkin pitkiä, automatkaltaan tavoitettu Angervo toteaa.

Kiihtelysvaaran kirkko oli rakennettu vuonna 1770. Palossa säästyi kirkon vieressä ollut 1800-luvulla rakennettu tapuli.

