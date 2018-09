Ukkonen melko varmasti poissa laskuista Kiihtelysvaaran kirkon syttymissyynä - "Tutkakuvassa ei näy räpsyn räpsyä"

- Sähköpääkeskus sijaitsee kirkon sisällä sen alueen läheisyydessä, jossa palo havaittiin ensimmäisten silminnäkijöiden tullessa paikalle. Sitäkään ei ole vielä voitu sulkea pois, etteikö palo olisi voinut saada alkunsa myös sähköpääkeskuksesta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Wetterstrand pohdiskelee.

Suomen rakennushistoriassa yhdistelmä puurakennus-ukkonen-salama on monesti ollut tuhoa tuova yhdistelmä. Lauantaina Mauri 18 -myrsky kävi maakunnassa, tosin lievin vahingoin.

Millainen sää Kiihtelysvaarassa oli sunnuntaina aamulla neljän ja kuuden välillä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen?

- Tiedot pitää kerätä eri paikoista. Joensuun Linnunlahdella ja muuallakin aamuyö on ollut poutainen ja lämmin. Lämpötila on ollut kymmenen asteen tietämissä. Tuulilukemat saadaan Liperin Tuiskavanluodon järviasemalta. Siellä on mitattu 8 m/s keskituuli. Puuskissa kovimmat tuuliarvot ovat luokkaa 10-11 metriä sekunnissa.

Tuuli on siis ollut järvellä navakkaa. Vanha muistisääntö, jonka mukaan hetkelliset ja lyhytaikaiset, 5-10 sekunnin tuulen puuskat ylittävät 10 minuutin keskituulen nopeuden noin 1,5-kertaisina, pitää jälleen paikkansa.

Entäpä salamat?

- Ukkostutkassa ei salamoita aamun tunteina näy. Sunnuntaiaamuna kymmenen jälkeen Pohjois-Karjalan alueella on alkanut muodostua kuuroalueita. Silloinkaan ei ukkostutkassa näy räpsyn räpsyä, Tuovinen toteaa