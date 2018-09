Viivi Pasanen valittiin Pohjois-Karjalan vuoden terveydenhoitajaksi

Pasanen valmistui terveydenhoitajaksi vuonna 2016 ja on siitä lähtien toiminut terveydenhoitajan tehtävissä. Hän on työskennellyt Joensuussa perhesuunnitteluneuvolassa, ja tällä hetkellä hän on Heinävaaran neuvolassa ainoana terveydenhoitajana vastaamassa alueen asiakkaiden perhesuunnittelun sekä äitiys- ja lastenneuvolan palveluista.

Pasanen on yksi Pohjois-Karjalan alueen Voimaperheet-vanhempainohjaustoimintamallin avainterveydenhoitajista.

Vuoden terveydenhoitaja valitaan Pohjois-Karjalan terveydenhoitajayhdistykseen tulleista ehdotuksista, joita yhdistyksen jäsenet voivat tehdä hallitukselle.

Pasanen sai ehdotuksessa kiitosta erityisesti joustavuudestaan sekä monipuolisesta neuvolaosaamisesta jo näin uran alkuvaiheessa. Vahvuutena nähtiin myös oman persoonallisuuden näkyminen asiakastyössä ja hän on saanutkin hyvää asiakaspalautetta.

