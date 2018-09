Kuvagalleria: Oma itsensä ja ylpeä siitä - Miss Suomi -kiertue nähtiin Joensuun Sokoksella 20 vuoden tauon jälkeen maanantaina, kisa huipentuu finaaliin lauantaina

Paikalla oli noin kuutisenkymmentä misseistä ja muodista kiinnostunutta.

Tapahtuma alkoi kisailijoiden esittelyillä: jokainen kävi pyörähtämässä yleisön edessä yksitellen.

Vielä tässä vaiheessa aplodeja jouduttiin hieman patistelemaan yleisöstä, jota tilaisuus näytti jännittävän enemmän kuin missikokelaita.

Seuraavalla kierroksella missikandidaatit esittelivät Sokoksen syksyn mallistoa ja kertoivat hieman itsestään.

Kun missit pääsivät ääneen, alkoi yleisökin rentoutua.

- On upeaa olla Joensuussa. Olen opiskellut kandin paperit täällä. Siellä pitäisi olla kavereitakin yleisössä, ja varmaan sen sitten saa somesta huomata, kertoi numerolla kolme kisaava Alina Voronkova, 23.

Mitään missikliseitä maailman rauhasta kommenteissa ei kuultu, vaan puheet liikkuivat henkilökohtaisemmalla tasolla.

Moni puhui esiintymisen aiheuttamasta jännityksestä tai mainitsi misseihin ja missikisoihin liitetyt ennakkoluulot.

- Olen koulutukseltani insinööri. Moni ihmettelikin miksi lähden mukaan tällaiseen. Minusta on kuitenkin tärkeää, että jokainen voi tehdä mitä haluaa ja että ei tarvitse jäädä jumiin yhteen lokeroon, summasi numerolla seitsemän kisaava Erika Helin, 24.

- On tärkeää olla oma itsensä ja ylpeä siitä, linjasi numerolla viisi kisaava Eevi Ihalainen, 18.

Kisan teeman onkin tänä vuonna "kauniisti itsevarma".

Joensuulainen Emmi Liukko, 20 saapui Sokokselle seuraamaan missitapahtumaa ammatillisesta mielenkiinnosta.

- Olen kosmetologi, joten tulin katselemaan tapahtumaa siitä näkökulmasta, että millainen tyyli ja millaisia asusteita on tänä syksynä.

Liukon mukaan tyyli näyttää hyvältä, edustavalta ja houkuttelevalta.

- Seuraan missikisoja joka vuosi.

Liukko oli tuonut tapahtumaan myös veljensä Lari Liukon, 22.

- Peruspenkkiurheilijan näkökulmasta oli hienoa huomata, kuinka mukavanoloisia, ulospäin suuntautuneita ja hyviä esiintymään missit olivat.

Emmi Liukon suosikki Sokoksen tapahtuman perusteella oli numero kolme eli Voronkova ja Lari Liukon numero yksi eli Milla-Mari Waismaa, 23.

Yksi missikandidaateista on tuore joensuulainen. Numerolla neljä kisaava tuusulalainen Janina Koskinen, 21, aloitti vastikään liiketalouden opinnot Karelia ammattikorkeakoulussa.

- Ensimmäiset kaksi viikkoa reissasin kouluun Rääkkylästä, jossa meillä on mökki. Minulla on sukulaisia myös Joensuussa, joten kaupunki on tuttu.

- Olin superiloinen, kun pääsin tänne opiskelemaan.

Koskinen kertoo, että kärsi jännittämisestä ennen missiruljanssin alkua.

- Varsinkin yleisölle puhuminen jännitti, mutta olen kehittynyt paljon. Missikiertue on ollut kokonaisuudessaan positiivinen yllätys ja tekemistä ja tapahtumia on paljon.

Miss Suomi 2018 -finaali kisataan lauantaina 29. syyskuuta.