Opetus, sähköautot ja tarkastuslautakunnan rooli puheena Lieksan valtuustossa

Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina kaupunginhallituksen vastauksen, jossa erilaiset etä- ja monimuoto-opiskelumahdollisuudet ja niihin ohjaaminen huomioidaan osana kaupungin oman opetustoiminnan ja opetustilojen kehittämistä, kuten myös yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Kyse oli demariryhmän aiemmin tänä vuonna tekemästä valtuustoaloitteesta, jossa perättiin asian laajaa tarkastelua. Aloitteen ensimmäisenä allekirjoittanut valtuutettu Pasi Karonen (sd.) moitti hallituksen vastausta melkoisen ponnettomaksi.

Ponsiesityksen asiasta jättänyt Karonen olisi halunnut päätökseen aktiivisempia sanamuotoja, mitä Tarja Kärkkäinen (sd.) kannatti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Aihe on varsin tärkeä, ja korostuu tulevaisuudessa, Karonen sanoi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lea Oravalahti-Pehkonen (kesk.) ei ymmärtänyt ponnen tarpeellisuutta.

- En huomannut siinä mitään sellaista, mitä vastauksessa ei olisi ollut jo esillä. Monimuoto-opetus on ollut tätä päivää jo kauan, ja se otetaan huomioon kaikissa oppimisympäristöissä. On aivan selvää, että myös koulukampuksessa tämä mahdollisuus on olemassa, Oravalahti-Pehkonen sanoi.

Ponsi jäi hyväksymättä, eikä sitä liitetty valtuuston päätökseen.

Keskustan valtuustoaloite sähköautojen latauspisteiden kartoittamisesta sekä huomioimisesta kaupungin uudisrakentamisen ja peruskorjausten yhteydessä poiki sekin keskustelua.

Reijo Kortelainen (kok.) huomautti, ettei kaupunki saa olla mukana latauspisteiden rakentamisessa, vaan tämän tulee tapahtua markkinaehtoisesti.

Timo Väänänen (kesk.) tähdensi Kortelaiselle, että kyse on rakennusvalmiuksien huomioimisesta.

Kortelainen paheksui myös tarkastuslautakunnan laatimaa vuoden 2017 arviointikertomusta, jossa lautakunta oli Kortelaisen mukaan ottanut selkeää roolia tehden esityksiä, joita ei ole valtuuston siunaamissa asiakirjoissa.

- Muistutan mikä lautakunnan rooli on. Se katsoo sen perään, että kaupunginhallitus, lautakunnat ja organisaatiot toimivat valtuuston asettamisen tavoitteiden mukaisesti.

Arviointikertomuksessa muun muassa arvosteltiin kansalaisopistoa riittämättömästä palvelusta.

- Meidän kansalaisopiston palvelutarjonta on sillä tasolla, että uskallan verrata sitä merkittävästi suurempien kaupunkien tarjontaan, Kortelainen näpäytti.

Kaupunginvaltuusto myönsi Seija Saarelaiselle (sit.) eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi ja valitsi tilalle Lauri Partasen (kesk.).