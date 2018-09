Noin kolmesataa nuorisoseuralaista saapuu ensi viikonloppuna Joensuuhun

Joensuuhun on tulevana viikonloppuna tulossa noin 300 nuorisoseuralaista, kun järjestön liittokokousväki ja Dääns-leirin kansantanssijat suuntaavat kaupunkiin. Nuorisoseurakokous on järjestön ylin päättävä elin, joka valitsee sunnuntaina uuden valtuuston ja vahvistaa toiminnan suuntaviivat seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2019–2021.

- Olemme iloisia, että Nuorisoseurakokouksen pitopaikaksi valittiin juuri Joensuu, ja toivotamme kaikki tervetulleeksi Pohjois-Karjalaan, sanoo toiminnanjohtaja Henna Liiri tiedotteessa.

- Nuorisoseurojen toiminta on hyvässä nousussa, joten mikä on parempi paikka pitää kokous kuin Joensuu, josta löytyy malliesimerkki aktiivisesta ja innokkaasta tekemisen riemusta. Tulevan kolmivuotisohjelman lupaus on, että ovi on auki ja kynnys toiminnan aloittamiseen matalalla, jatkaa puolestaan pääsihteeri Antti Kalliomaa.

Edellisen kerran Nuorisoseurojen liittokokous oli Joensuussa lähes 50 vuotta sitten.