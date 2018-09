Kolumni: Tervetuloa, taide kotikulmilleni!

Upea18 -taidefestivaali tuottaa parhaillaan peräti 20 uutta julkista taideteosta Suomessa. Joensuuta onnisti niin, että saimme kaupunkiin jälleen kaksi uutta mielenkiintoista seinämaalausta.

Viime syksynä hollantilaisen TelmoMiel -kaksikon maalaus Cozy Like a Cold Forest (Kodikas kuin kylmä metsä) -teos tuli aivan naapurustoomme.

Työvaiheiden edetessä oli mukavaa perheen ja naapureiden kanssa arvuutella, millainen teoksesta lopulta tulee. Saimme seurata kahden työhönsä sataprosenttisesti vihkiytyneen taiteilijan työskentelyä aamuvarhaisesta illan hämäryyteen.

Hauskaa on ollut myös jo vuoden ajan kuunnella teoksen eteen Malmikadulle pysähtyneiden ihmisten kommentteja, valokuvaajia on myös riittänyt. Yleensä aina kommentointi on ollut positiivista. Seinästä ollaan sykähdytty, ilahduttu, hämmennytty.

Tänä syksynä jälleen läheisen kerrostalon päätyyn ilmestyi iloksemme nosturi – ja pian jo seinään piirretyistä ääriviivoista pystyi hahmottamaan kuvan särkyvästä ikkunasta ja salaperäisen räjähdyksen voimasta sinkoilevista ihmisistä. Robert Proch on räjähdysaiheisen teoksen maalari.

Toinen puolalainen maalari Natalia Rak viimeisteli vielä sunnuntaina Länsikadun puolella Ellin kesähotellina toimivan ja Gaude-ravintolasta tunnetun kiinteistön lohmuiseen seinään satumaisia kukkia, värikästä kaurista ja sen sarvissa kiemurtelevaa käärmettä.

Molemmat teokset jättävät tilaa tulkinnoille, mikä on aina yksi hyvän taiteen merkki. Kaikki ei avaudu pikasilmäyksellä, vaan kuvat kestävät lukuisia ohi kävelyitä ja pitkään tutkimista.

Taiteilijoiden oli ensin määrä tehdä teoksensa Joensuun Rantakylässä sijaitseviin Riihisärkänkadun taloihin, kunnes Joensuun Kodit -yhtiön hallitus eväsi maalaukset.

Hihkaisen tässä kiitokseni Joensuun Kodeille. Me keskustassa asuvat saimme jälleen mukavaa piristystä syksyymme, kun Joensuun opiskelija-asuntosäätiö Elli sentään maalaukset hyväksyi.

Teokset pääsevät oikeuksiinsa näkyvillä paikoilla ja tavoittavat runsaan yleisön ruutukaavalla. Etenkin Rakin lumoavat kukkaset Länsikadulla ovat suosikkini.

Voin yhtyä Joensuun tapahtumapäällikön Markku Pyykkösen sanoihin (Karjalainen 15.9.): ”Keskustaan syntyy nyt hieno kokonaisuus muraalitaidetta, ja teokset tukevat toinen toisiaan.”

Yksi toive vielä olisi kaupungille: valaistus. Iltakulkijaa ilahduttaisi, jos taideteokset näkisi myös tyylikkäästi valaistuina.

Jo TelmoMielin työskentely viime syksynä toimi sosiaalisena, naapurustoa ja ihmisiä laajemminkin yhdistävänä tekijänä. Jutteluhan alkaa helposti, kun jättimäinen teos on silmien edessä: mitä muuten pidät tuosta?

Kaupunkitaiteessa ei ole mitään menetettävää. Jos ja kun teokset ilmeisesti aikanaan haalistuvat, ne on helppo maalata uusilla väreillä päälle. Nautitaan niistä nyt, kun ne ovat meille ja meitä varten tehty.

