Koirille tarkoitettu petotesti Reijolassa perjantaina

Testin tarkoituksena on selvittää, kuinka testattava koira reagoi kohdatessaan petoeläimen, kuten karhun tai suden.

Testattavat koirat ovat kaiken rotuisia, mutta useimmiten testissä ovat olleet metsästys- ja laumanvartijakoirat.



Testiä varten on rakennettu pyörillä kulkeva alusta, jolle laitetaan täytetty petoeläin. Alustalle lisätään oikeita hajuja, jolloin tilanne on koiralle aito ja sen käyttäytyminen on kuten todellisessa pedon kohtaamisessa, tapahtuman järjestävä Pyhäselän koirayhdistys kertoo tiedotteessaan.



Tapahtuma järjestetään 28.9. Pyhäselän koirayhdistyksen kentällä Reijolassa klo 13 alkaen. Kentän osoite on Mulonpysäkintie 131, Reijola.





