Kolumni: Miesten ja naisten välisestä ystävyydestä

Kuulun niihin, joilla on lähes aina ollut paras ystävä. Bestis on yleensä ollut samaa sukupuolta kuin minä. Kuten valtaosalla, suurin osa kaikista ystävistäni on jakanut saman sukupuolen kanssani.

Olen silti ollut aina tavattoman kiinnostunut miehistä (ja muistakin sukupuolista) myös platonisessa mielessä. Ikävää vain, että ympäristö ei aina anna mahdollisuuksia tälle ilman ennakkoluuloja. Kun Harry tapasi Sallyn -elokuvassa sanotaan, että mies ja nainen eivät voi koskaan olla ystäviä keskenään. Miksi? Koska Harryn mukaan seksi tulee aina väliin.

Seksi. Sex. Sukupuoli. Tämä nousee yleensä ensimmäisenä mieleen, kun ajatellaan ihmisiä ja ihmissuhteita. Toki sukupuoli on merkittävä identiteetin osa. Pelkään vain, että sen annetaan turhaan olla esteenä ihmisten välillä – että yhteisyyden kokemukselle ei anneta mahdollisuuksia.

Kysyin miespuolista kaveria leffaan. Muotoilustani huolimatta kysymykseni taidettiin ymmärtää treffikutsuna, ja sain tekosyyltä kuulostavan torjunnan. Toki voi olla, että olen tylsä tyyppi, joka saa katsella leffaa yksinään ja syödä itse valittuja (taatusti hirveitä) karkkeja.

Ei vain voi olla ajattelematta: Jos olisin mies, tätä ei ehkä tapahtuisi.

Tarinoita nimittäin riittää. Kerran sanoin sivulauseessa lounaspöydässä, että olisipa kiva tutustua tiettyyn hauskalta vaikuttavaan puolueaktiiviin (mies). Vieressäni istuva kultakutri kiirehti heti ojentamaan minua sormi pystyssä: ”Joo, mutta muista, Anne, että se on varattu.”

Missä vaiheessa ihmisiin tutustuminen on alkanut olla synonyymi romanssille? Miksi saan haluta tutustua Sannaan ilman oletettuja taka-ajatuksia, mutta Santeriin en?

Sukupuolten kanssakäyminen on kamalan seksualisoitunutta. Se on sääli, koska se rajoittaa turhaan potentiaalisesti hyvien ihmissuhteiden muodostumista.

Puhisen, kun Tony Dunderfelt puhuu sukupuolirooleista ja miehenä olemisesta Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa. Jos kysyttäisiin, mitä mieltä olen jostain naisena, vastaisin: en tiedä. En voi yleistää omaa kokemustani vastaamaan puolta maapallon väestöstä.

Naisella, joka on kasvanut toisella puolella maailmaa eri kasvuolosuhteissa, on todennäköisesti erilainen vinkkeli elämään kuin minulla.

Tutkimuksissakin on todettu, että yksilöiden väliset erot ovat suurempia kuin sukupuolten. En tiedä, mikä on se naiseuden essentia, josta käsin muodostetaan kokemuksia. Jos joku löytää sen, minulle voi soittaa ensimmäisenä ja huudahtaa heurekansa.

Miten kävi Harryn ja Sallyn? He olivat ystäviä. Lopulta he menivät myös naimisiin. Ehkä he olivat ystäviä myös avioliitossa. Ja ehkäpä tämä oli vain yksi fiktiivinen yksimerkki miesten ja naisten välisestä suhteesta, joita on yhtä monta kuin on ihmistäkin.

Kirjoittaja on psykologi.