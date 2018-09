Kangastatti osoittautui tutuksi sienivisailijoille - mutta tiedätkö, mikä on sienivisan viimeisen kierroksen sieni?

Sienivisan kolmannen kierroksen viikkopalkinnon eli sienioppaan voitti Anni Pääkkönen Joensuusta. Tuotepalkinnon saavat Juha Pääkkönen Joensuusta ja Raija Sivonen Haarajärveltä. Onnittelut. Palkinnot tulevat pian postissa.

Kangastatti on helppo tunnistaa muitten tattilajien joukosta. Täysi-ikäisen kangastatin lakki on halkaisijaltaan keskimäärin kymmenen senttimetriä, mutta usein täysi-ikäiset itiöemät voivat olla viisitoista senttimetriä halkaisijaltaan, mutta tällaiset itiöemät ovat vanhoja ja vetisiä, eivätkä ole enää maultaan syötäviä. Lakki on väriltään vaaleankellanruskea ja nuoressa itiöemässä on tummia suomuja, jotka ovat nähtävissä Sienivisan kuvassa. Vanhemmissa itiöemissä ja varsinkin sateen jälkeen nukkamaiset pienet suomut voivat hävitä ja siten lakin pinta voi olla myös sileä.

Erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta kertoo, että kangastatin lakin alla pillien suuaukot ovat pieniä ja pyöreitä verrattuna nummitattiin, jolla pillien suuaukot ovat selvästi suurempia ja ne ovat kulmikkaita.

– Kangastatin itiöemän pillit ovat lisäksi tiukasti kiinni lakin mallossa toisin kuin herkku- ja punikkitateilla, joilta pillit ovat helposti nyljettävissä lakin mallosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että herkku- tai punikkitattien pillit pitäisi nylkeä pois laitettaessa niistä ruokaa. Pillit ovat vähintään yhtä arvokkaita syötävyydeltään kuin kangastatin lakki tai jalka.

Salo muistuttaa, että mikäli pillit ovat etanoitten tai sienisääskien toukkien syömiä, pillit voi perata pois metsässä. Kangastatin itiöemässä pillikerros sinistyy kosketeltaessa ja myös mallon leikkauspinta sinistyy.

– Pillikerroksen sinistyminen ei kuitenkaan tapahdu aina, joten sitä ei voi pitää kangastatille selvänä lajituntomerkkinä. Kellanruskea jalka on sileäpintainen ja lakin värinen, eikä siinä ole kalvomaista rengasta, kuten voitatilla.

Kangastatti kasvaa männyn juurisienenä yksittäin, mutta useimmiten pieninä ryhminä. Se on Pohjois-Karjalassa ja koko valtakunnassa mäntyvaltaisten kangasmetsien ja rämesoiden satoisin sienilaji ja sen satotaso pysyy vuodesta toiseen tasaisena, myös heikkoina sienisatovuosina.

Kangastatin malto on nuorena vaaleankeltaista ja maku on tällöin mieto ja hapahko ja samoin tuoksu. Vanhoissa itiöemissä malto pehmenee ja sitkistyy ja oman kokemukseni mukaan myös sen käyttökelpoisuus ruokasienenä heikkenee.

– Kangastatin itiöemät kannattaa kuivata kuivurissa ja viipaloida lakki ja jalka noin puolen sentin paksuisiksi viipaleiksi. Myös pakastaminen onnistuu, kun ensin itiöemistä haihdutetaan paistinpannussa liika vesi pois.

Kangastatin nuoret itiöemät soveltuvat hyvin käytettäväksi sieniruuissa muitten tattien joukossa. Yksistään vanhempien kangastattien itiöemät esimerkiksi muhennokseksi valmistettuna maistuvat hapahkolta.

– Itse en poimi vanhoja itiöemiä ruuaksi, mutta tämähän on makuasia, josta ei kannata kiistellä tälläkään palstalla, Salo toteaa.

Ohessa sieni numero neljä. Mikä sieni on kyseessä?

Tunnistettavien sienten kuvat ja oikeat vastaukset julkaistaan perjantaisin.

