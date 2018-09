Piispa Jari Jolkkonen Kiihtelysvaaran kirkon palosta: "Teko on väärä ja halveksittava, mutta osaammeko lohduttaa ja rohkaista toisiamme?"

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi torstaina 29-vuotiaan miehen epäiltynä Kiihtelysvaaran kirkon polttamisesta. Vuonna 1770 valmistunut kirkko oli Joensuun seurakuntien vanhin kirkko.

- Mikäli kyseessä on tuhopoltto, teko on väärä ja halveksittava. Oikeuslaitoksen tehtävänä on päättää syyllisyydestä ja rangaistuksista. On oikeudenmukaista, että syyllinen tai syylliset tuomitaan aikanaan lainmukaisiin rangaistuksiin ja korvauksiin, piispa Jari Jolkkonen toteaa tiedotteessa.

Kirkon menetys on järkyttänyt niin kiihtelysvaaralaisia kuin ihmisiä ympäri Suomen.

- Kiihtelysvaaran kirkon jumalanpalveluksista on lähetetty ihmiset lukemattomat kerrat arjen keskelle Jumalan sanan kehotuksella: ”Lähtekää rauhassa. Olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, älkää vastatko pahaan pahalla.”



- Nuo Raamatun sanan kehotukset (1. Piet. 1:9; Room. 1:17) koskevat nyt meitä. Nyt testataan myös sitä, osoitammeko olevamme oikeita kristittyjä. Osaammeko lohduttaa ja rohkaista toisiamme? Tahdommeko pitää hyvästä kiinni? Kykenemmekö toimimaan niin, että emme vastaa pahaan pahalla? piispa Jari Jolkkonen kysyy.



Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla pidetään muistohartaus tulevana sunnuntaina kello 10.

Muistohartaus pidetään samaan aikaan kuin messu olisi ollut Kiihtelysvaaran kirkossa. Jatkossa Kiihtelysvaaran messut pidetään seurakuntatalolla joka sunnuntai kello 10.