Lähipäivinä voi näkyä Pohjois-Karjalassa hurjat määrät hanhia - päämuutto voi alkaa tänään

Perjantaiksi luvatut pohjoistuulet ja kylmenevät säät saattavat laukaista Vienanmereltä saapuvan valkoposkihanhien päämuuton, Halonen arvelee.

Mikäli päämuutto alkaa, hanhia ennakoidaan näkyvän runsaasti myös lauantaina.

Tähän asti valkoposkihanhien syysmuutto on ollut viime vuosiin verrattuna vaisua ja maakunnan pelloille on pysähtynyt vasta muutamia kymmeniätuhansia hanhia. Enimmissä määrin hanhia on ollut Rääkkylän Oravilahteen ja Joensuun Mulossa. Tilanne voi kuitenkin tasoittua nopeasti, kun päämuutto alkaa.

- Mielenkiintoisena hanhihavaintona Kiteellä tavattiin torstaina kaksi valkoposkihanhea, jotka oli rengastettu elokuussa hanhien suosimalla Jäämeren Kolguevin pesimäsaarella, Halonen kertoo.