Liperissä järjestetään lauantaina perinteinen Leipäpäivä-tapahtuma

Leipäpäivän teemana on tänä vuonna Iloa leivästä isoille ja pienille.

Liperin koulukeskuksessa järjestettävässä perinteikkäässä tapahtumassa on mukana yli 80 näytteilleasettajaa. Lapsille on tarjolla omaa ohjelmaa, kuten lasten leipäkilpailu, keppihevosrata ja talutusratsastusta. Nähtävänä on myös agilitynäytös.

Uudet lastenlaulut-sävellyskilpailun voittaja Ville Karttunen esiintyy kello 12 ja 14.15.

Myös Tähkä-museo on avoinna.

Tapahtumaan on vapaa pääsy ja se järjestetään osoitteessa Koulutie 2 ja se on avoinna kello 10-15.