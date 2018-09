Luonto-Liitto: Grafiittikaivos vaarantaa Heinäveden alueen arvokkaan ympäristön

Luonto-Liiton mielestä kaivossuunnitelma uhkaa Suur-Saimaan herkkää ekosysteemiä. Heinävedellä sijaitsee useita Natura-alueita, rantojensuojeluohjelman kohteita sekä osaksi Koloveden kansallispuisto. Luonto-Liitto tuomitsee suunnitelmat kaivosten avaamisesta luonnonsuojelualueille tai niiden läheisyyteen.

- On kestämätöntä, että kaivoksen perustaminen on nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdollista alueelle, jossa kaivos vaarantaa tärkeitä luontoarvoja. Heinäveden kaivos on esimerkki kaivosteollisuuteen liittyvistä ongelmista ja kaivoslain uudistamistarpeesta, toteaa Luonto-Liiton aktiivi ja hallituksen tuleva jäsen Venla Heiskanen Joensuusta tiedotteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Sekä Etelä-Savon maakuntaliiton että Heinäveden kunnan strategioissa korostetaan puhtaan luonnon merkitystä. Kaivoshankkeen kohtaama vastustus paikallisten toimesta kertoo alueen luontoarvojen arvostuksesta.

Kaivoshanke sijaitsee vain 400 metrin päässä Kermajärvestä, josta osa on Natura-aluetta, ja järvi kokonaisuudessaan on luokiteltu erityistä suojelua vaativaksi vesistöksi.

Luonto-Liiton mukaan Kermajärvi on korkeusmuodoiltaan syvä ja rotkomainen, jolloin rikkipitoiset päästöt kuormittavat pohjaan kerääntyessään järveä ja sen kautta Suur-Saimaan vesistöä pitkään. Rikkipitoisuus aiheuttaa kaivoksen vaikutuksina ilmansaasteiden lisäksi muun muassa pinta- ja pohjavesien happamoitumista, vesistöjen samentumista ja suolaantumista.

- Kaivoslakia tulee vähintään päivittää, jottei kaivoksia jatkossa perusteta suojelualueille. Lisäksi vesistönsuojelun sekä paikallisyhteisöjen oikeuksien toimeenpanoa on syytä vahvistaa lainsäädännöllä, kiteyttää Heiskanen.

Lähde: Luonto-Liiton tiedote