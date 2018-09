Uukuniemen öljyvahingon laajuus yhä epäselvä

Käytössä olleella kalustossa kairaussyvyys oli enintään 9,5 metriä, ja ensi viikolla paikalle saadaan raskas kairauskalusto, jolla voidaan ottaa näytteitä yli kymmenen metrin syvyydestä. Lisäksi on asennettu pohjaveden tarkkailuputki lähelle Pyhäjärveä. Alueelta on löytynyt käyttämätön kaivo, jonka veden laatua tarkkaillaan.

Öljyvahingon jälkitorjuntaa johtaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Se tiedottaa, että tällä hetkellä ei asukkaille aiheudu vaaraa ja vesijohtovettä voi käyttää normaalisti.

Öljyvahinko sattui Uukuniemellä Niukkalassa 11.-15.9., jolloin maanalaisesta öljysäiliöstä pääsi maaperään noin 4 000 litraa polttoöljyä. Kyseessä oli asuinrivitalon päädyssä ollut öljysäiliö.

Ensitoimena talon päädystä poistettiin saastunutta maata viiden metrin syvyydeltä, mutta työt keskeytettiin rakennukselle aiheutuvan vaaran vuoksi.

Soraharjun maalaji talon alla on karkeaa, joten öljy on saattanut valua pohjaveteen saakka. Vaarana on lisäksi, että öljy pääsee leviämään Pyhäjärveen syksyn tai talven aikana.

Vahinkopaikasta 150 metrin päässä on pohjavedenottamo, joka toimii nykyisin varavedenottamona.

Läheiseen Pyhäjärveen on matkaa noin 200 metriä, ja korkeusero järveen on noin 20 metriä.

