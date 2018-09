Enon kirkossa sunnuntaina 200-vuotisjuhlat

Enon kirkon 200-vuotisjuhlia vietetään huomenna sunnuntaina osittain hyvinkin suruisissa tunnelmissa.

Kiihtelysvaaran kirkon tuhopoltto viikko sitten oli järkytys. Enon kirkkoakin vartioitiin palon jälkeisinä kahtena yönä.

Tuskasta huolimatta tänään on silti juhlan paikka. Vaikka niin ei kukaan haluaisi, on Enon kirkko nyt Joensuun seurakuntayhtymän vanhin kirkko. Pohjois-Karjalan kirkkorakennuksista se on kolmanneksi vanhin.

Kirkko mäellä keskellä kylää on aina ollut Enon sydän kaiken maailman kunta- ja muista liitoksista huolimatta.

Perhemessu alkaa Enon kirkossa tänään kello 10. Sen jälkeen siirrytään seurakuntatalolle karjalaisen pitopöydän ääreen. Ohjelmassa on pitkin päivää kaikenlaista niin sisällä kuin ulkonakin. Kirkkorakennukseen esimerkiksi voi tutustua eläkkeelle jääneen, 37 vuotta seurakuntamestarina toimineen Ari Räsäsen opastuksella.

Kirkon syntymäjuhla merkitsee myös yhden aikakauden loppua. Jo käytöstä poistettu, vuonna 1982 rakennettu seurakuntatalo pitää ovensa auki tänään viimeisen kerran.

- Nyt ollaan väistötiloissa entisellä kunnantalolla, kappalainen Markku Koistinen sanoo.

Seurakuntatalon tuhosivat sisäilmaongelmat, mutta kirkko on seissyt terveenä paikallaan jo tuon 200 vuotta.