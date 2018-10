Toriparkki-investoinnin arvo on noin 13,5 miljoonaa euroa. Projektin työllisyysvaikutus paikallisille ammattilaisille on 229,5 henkilötyövuotta, kertoo PKO.

Uuden toriparkin pysäköintihinnasto noudattaa samaa linjaa kuin Joensuun kaupungin keskusta-alueen hinnasto. Tunnin pysäköinti maksaa kaksi euroa.

Uusi toriparkki on yleisilmeeltään avara, valoisa ja esteetön. Toriparkissa on yhteensä noin 400 autopaikkaa, jotka ovat hieman normaaleja parkkiruutuja suurempia.

Parkkihalliin pääsee autolla sisään Koski- ja Torikadun kulmauksesta. Jalankulkijat pääsevät pysäköintitiloihin kaikista torin neljästä kulmauksesta.

Toriparkissa on noin viisikymmentä lämmitystolppaa, neljä sähköautojen latauspistettä sekä invapaikat, jotka sijaitsevat hissien läheisyydessä. PKO:n mukaan sähköautojen latauspisteitä on mahdollisuus lisätä myöhemmin. Toriparkki on avoinna yötä päivää.

Avajaisissa ensimmäisen auton halliin ajaa Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen yhdessä kaupunginhallituksen puheenjohtajan Seppo Eskelisen sekä PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelän kanssa.

Avajaiset järjestetään tiistaina kahteen kertaan. Ensimmäiset alkavat aamulla kello 10 ja toiset iltapäivällä kello 16. Ohjelmassa on käyttöopastusta, musiikkia, kahvitarjoilua ja ilmapalloja.

PKO on rakennuttanut maanalaisen pysäköintilaitoksen tytäryhtiönsä Joensuun Toriparkin lukuun. Toriparkin päällystämisestä ja esiintymislavan rakentamisesta vastaa Joensuun kaupunki.

