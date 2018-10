Lieksan Hiihtoseura jatkaa Riihivaaran mäkikeskuksen vuokrausta

Lieksan kaupungin ja Lieksan Hiihtoseuran välinen maanvuokrasopimus Riihivaaran mäkikeskuksen alueesta jatkuu vuoteen 2043 asti, Lieksan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina.

Kyse on noin hehtaarin suuruisesta maa-alasta, johon vuokralaisella on rakennusoikeus. Alueella sijaitsee tällä hetkellä mäkikeskuksen huoltorakennus. Vuokrasopimukseen liitetään käyttöoikeus viereiseen noin kahden hehtaarin alaan, johon itse hyppyrimäki on rakennettu. Aiemmin tästä oli sovittu vain suullisesti.

Kaupunki perii alueesta 150 euron vuosivuokran. Hiihtoseura on sopinut kaupungin kanssa hoitavansa mäkialuetta talviliikuntakauden aikana korvausta vastaan. Seuran tarkoituksena on jatkaa toimintaa entiseen malliin.

