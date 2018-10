Muraalin saaneen opiskelijatalon arkkitehti pettyi maalaukseen - "Ensivaikutelma oli hämmästys ja säälin tunne"

Alun perin muraalit oli tarkoitus maalata Rantakylään, mutta siellä hanke torpattiin viime hetkellä siksi, etteivät maalaukset miellyttäneet.

Nyt suunsa avaa arkkitehti Mauno Tuomisto, joka on Länsikadulla sijaitsevan Ellin opiskelijatalon suunnittelija. Kyseiseen taloon valmistui puolalaisen Natali Rakin muraali.

Tuomisto kertoo kuulleensa muraalista yllätyksekseen vasta noin viikko sitten, kun hän näki sen auton ikkunasta.

- Ensivaikutelma teoksen nähtyäni oli hämmästys ja säälin tunne ympäristötaiteen tuntemusta ja siihen liittyvää yleistä vaatimustasoa kohtaan. Missä ovat kotimaisuutta, maakunnan ja Joensuun omaleimaisuutta ja maakunnan omien taiteilijoiden työllistämistä lisäävät pyrkimykset?, Tuomisto kirjoittaa Karjalaisen Mielipide-sivulla julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Tuomisto kertoo esittäneensä jo rakennuksen suunnitteluaikaan noin 40 vuotta sitten, että rakennuksen pääportaaseen liittyvään julkisivuosaan toteutettaisiin moderni, abstrakti maalaus. Tuomisto olisi toivonut, että maalauksen olisi toteuttanut pohjoiskarjalainen taiteilija.

- Muraalitaiteelle on asetettava ainakin muutama perusvaatimus. Kaikki arvostettava visuaalinen ympäristötaide vaatii ja ansaitsee, niin kuin kaikki taideteokset, sopivat kehykset ja sopivan paikkansa ympäristössä. Olkoon rakennuksessa vaikka minkälainen kahvila tai vastaava, teoksen kehys on rakennus rakenteineen ja materiaaleineen, johon se on sijoitettu. Jos teoksella ei ole minkäänlaista yhteyttä rakennukseen, se on pelkästään rakennuksen seinään liimattu kiiltokuva, Tuomisto toteaa kirjoituksessaan.