PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä Joensuun uudesta toriparkista: "Tiikerinloikka kaupunkikeskustan sekä koko seutukunnan kehitykselle"

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan rakentaman Joensuun uuden toriparkin avajaisia vietetään parhaillaan. Ensimmäisenä sisään toriparkkiin ajoi kello Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen . PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä iloitsee siitä, että kaksi vuotta kestänyt rakennusurakka on nyt päätöksessään.

- Avajaiset ovat hieno hetki, koska olemme omalla tavallamme tekemässä historiaa: Pohjois-Karjalaan valmistuu maakunnan ensimmäinen toriparkki. Sen rakentaminen on tehty sekä kaupunkilaisten että tiedotusvälineiden kiinnostuneiden katseiden alla. Työmaa-aidan kurkistusaukoista ja torin nettikamerasta on voinut alusta lähtien seurata jokaista työvaihetta. Nyt kaikki halukkaat pääsevät helposti pysäköimään autonsa ja voivat hyödyntää keskustan palvelutarjontaa, Kivelä sanoo tiedotteessa.

Kivelä uskoo, että toriparkin rakentamisella on useita myönteisiä vaikutuksia koko Joensuun seutukunnan kehitykselle.

- Hankkeen alusta lähtien yrittäjäjärjestöt, Joensuun kaupunki ja PKO ovat nähneet Joensuun Toriparkin rakentamisen olevan tiikerinloikka kaupunkikeskustan sekä koko seutukunnan kehitykselle. Keskustan kiinnostavuuden lisääntyminen niin asukkaiden kuin matkailijoidenkin silmissä parantaa sekä keskusta-alueen yrittäjien toimintamahdollisuuksia että alueen kiinteistöjen arvoa. Kun asuin- ja liikekiinteistöjen velvoitepysäköinnit voi siirtää toriparkkiin, se mahdollistaa keskustan entistä asiakas- ja asukaslähtöisemmän rakentamisen. Tämä poikii keskustaan uusia investointeja, mikä entisestään lisää keskustan vetovoimaa, Kivelä pohtii.

Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Eskelinen toteaa PKO:n tiedotteessa, että kaupunkikeskustan kehittäminen otti toriparkin avulla ison loikan eteenpäin.

- Pitkä vääntö toriparkista on saanut nyt onnellisen lopputuloksen. Tästä eteenpäin on tehtävä töitä torin elinvoiman eteen sekä vietävä nopealla aikataululla kauppahallin investointi ja Vapaudenpuiston uudistaminen maaliin. Tavoitteena pitäisi olla, että viimeistään kesällä 2021 meillä on koko ”olohuone ” käytössä, Eskelinen sanoo viitaten toriin ja sen ympäristöön.