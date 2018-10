Kuvat ja video: Joensuun toriparkin avajaiset vetivät sisäänajoluiskan ympärille runsaasti uteliaita

Alla video Joensuun toriparkin avajaisista tiistaiaamupäivältä. Juhlallisuuksia oli saapunut seuraamaan iso joukko kaupunkilaisia, jotka pääsivät heti kello 10 jälkeen tutustumaan sisään uuteen pysäköintihalliin.

Joensuun toriparkissa on yhteensä 393 autopaikkaa. Sisäänajo tapahtuu Koski- ja Torikadun kulmauksesta. Toriparkissa on neljä uloskäyntiä, joista kolmessa on hissi. Hissilliset uloskäynnit sijaitsevat Koski- ja Torikadun kulmauksessa, Koskikadun puolella keskellä Toriparkkia sekä Silta- ja Torikadun kulmauksessa. Portaat nousevat näiden lisäksi myös torilavalle.

Toriparkki palvelee autoilijoita ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Pysäköinti hoidetaan EuroPark Autopay -järjestelmän avulla, eli pysäköintiaika ja -maksu määräytyvät saapuvien autojen rekisterinumeroiden perusteella. Vastaava järjestelmä on käytössä Joensuun Sokoksessa.

Alla Jaana Kainulaisen ottamia kuvia sekä Marko Puumalaisen kuvaama video avajaisista.