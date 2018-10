Rokumentin teemana on toivo ja toivottomuus - paikalle tulee tuoreen dokumenttinsa kanssa Mercedes Bentso

Musiikkielokuvafestivaali Rokumentin teemaohjelmisto on julkistettu. Festivaalin teema on tänä vuonna toivo/ttomuus.

Teemaohjelmistossa esitetään kahdeksan ajankohtaista dokumenttielokuvaa, jotka käsittelevät toivon eri puolia.

Ohjelmistossa on muun muassa huumekoukusta irti päässeen rap-artisti Mercedes Bentson elämää kuvaava tuore dokumenttielokuva Ei koskaan enää. Näytöksessä paikalla ovat ohjaaja Aino Suni ja päähenkilö Linda Roine eli Mercedes Bentso.

Rap-artisti tunnetaan myös suhteestaan elinkautisvanki Janne Raniseen.

Muita Rokumentissa nähtäviä dokumentteja ovat muun muassa ghanalaisen kaatopaikan elämästä kertova Welcome to Sodom, pakolaisleirin arkea peilaava Cinema Dadaab, aaveidenmetsästys-trilleri Ghosthunter, Pariisin ilmastosopimusta kuvaava Guardians of the Earth, Intian naisvihamielisyyttä luotaava Miehen malli, Yhdysvaltojen tasa-arvotaistelijan Ruth Bader Ginsburgin muotokuva RBG ja siirtolaisuuden toivottomuutta kuvaava Waiting for Barcelona.

Rokumentti järjestetään tänä vuonna 14.-18.11.