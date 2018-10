Sokoksen parkkihalli muuttuu maksulliseksi myös ensimmäisen tunnin osalta

Sokoksen parkkihalli muuttuu marraskuun alusta lähtien maksulliseksi myös ensimmäisen tunnin osalta. Siitä lähtien Sokoksen pysäköintimaksu on yhteneväinen Joensuun kaupungin 1. alueen ja tiistaina avatun toriparkin kanssa, tiedottaa Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Pysäköinti maksaa 0,5 euroa per 15 minuuttia eli tunnin saa pysäköidä kahdella eurolla.

- Torin uudistusten myötä kadunvarsien pysäköintipaikat ovat vähentyneet, minkä lisäksi Joensuun kaupunki on muuttanut kadunvarsipysäköinnin Joensuun keskustassa maksulliseksi. Tämän seurauksena Sokoksen pysäköintihalli on ollut ruuhkainen, koska siellä ensimmäinen pysäköintitunti on ollut veloitukseton. Erittäin moni muualla kuin Sokoksella asioiva on hyödyntänyt maksutonta pysäköintiä, minkä seurauksena Sokoksen asiakkaille ei ole aina riittänyt pysäköintitilaa, PKO perustelee muutosta tiedotteessaan.

PKO arvioi tiedotteessaan, että yhteneväinen hinnoittelu Joensuun kaupungin ja toriparkin kanssa ohjaa muiden kuin Sokoksella asioivien pysäköintiä näihin kahteen osoitteeseen, mikä takaa Sokoksen asiakkaille enemmän pysäköintitilaa.

