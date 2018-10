Kun kylmät yöt tulivat, tilanne kärjistyi myös siilejä vapaaehtoistyönään hoitavalle Minna Tuupaselle. Tuupasen kotona vanhassa kanalassa Outokummussa on tällä hetkellä hoidossa vajaat 30 siiliä. Elokuun alusta niitä on ollut yhteensä lähes 60. Läheskään kaikki eivät ole selvinneet hoitoon pääsystä huolimatta.

– Olen tehnyt tätä hommaa viisi vuotta ja tämä on ollut selvästi pahin kesä, Tuupanen toteaa.

Vaikean tilanteen syy on selvä: kuiva ja kuuma kesä. Siileillä ei ollut paljoa syötävää eikä juotavaakaan. Myös loiset ovat ongelmana. Lisäksi osa siileistä teki loppukesästä vielä toisen poikueen.

Tällaisia toisen poikueen selviytyjiä olivat ilmeisesti myös alkuviikosta Joensuun Niinivaaralla Okkosten perheen pihalta pelastetut viisi siilinpoikasta.

Perheen 12-vuotias Iida seurasi pihalla illalla kulkevia siilejä ja alkoi epäillä, pärjäävätkö ne enää kylmentyneessä säässä. Iida nosti ensimmäisenä iltana sisälle lämpimään kaksi poikasta, ja seuraavana iltana niitä ilmestyi pihalle kolme lisää.

– Sain ne nostettua sisään käsissä rukkaset, joissa oli kissanruokaa, hän kertoo pelastusoperaatiosta.

Sitten otettiin yhteyttä Minna Tuupaseen, joka kerää hoitoonsa siilejä koko Pohjois-Karjalan alueelta. Tuupanen arvelee, että kaikki pelastetut viisi siiliä voisivat olla jopa samasta poikueesta, niin samannäköisiä ja kokoisia ne ovat.

Poikaset punnittiin keittiövaa'alla ja kun lukemat näyttivät noin 500 grammaa oli selvää, etteivät siilit tule selviämään talvesta.

– Siili selviää horroksesta, jos se painaa tässä vaiheessa vähintään 800 grammaa, Minna Tuupanen kertoo.

Hän vei siilit kotiinsa ja antaa niille ensimmäisenä loishäädön.

– Sitten aloitamme näiden kanssa painonnostotalkoot. Keväällä saatte sitten tulla hakemaan nämä takaisin, hän ohjeisti Iida Okkosta.

Siilien paikkaa ei nimittäin saa missään nimessä muuttaa, vaan ne täytyy palauttaa aina sinne, mistä ne on noukittu talteen.

Tuupassiilit-nimellä siilejä hoitava Tuupanen tekee työtä vapaaehtoisesti. Hän ei ota vastaan rahaa, mutta ruoka-apua ja esimerkiksi ruokinta-astioita siileille kyllä. Joensuussa apua voi viedä esimerkiksi kissanruoan muodossa Tintin lemmikkiin, mistä ne ohjataan Tuupaselle Outokumpuun.

Jos kotipihassa näkyvän siilin kunto mietityttää, Tuupanen antaa muutaman ohjeen: Jos siili on tällä hetkellä pienempi kuin kaksi aikuisen nyrkkiä, on otettava yhteyttä Tuupaseen tai johonkin muuhun tahoon. Samoin on mikäli siili liikkuu päiväsaikaan, sillä terve siili ei toimi niin. Samoin jos siili muuten liikkuu oudosti tai päinvastoin vain makaa paikoillaan on syytä olettaa, ettei kaikki ole kunnossa.

Muuten tähän aikaan on vielä normaalia, että siilit liikkuvat hämärään aikaan. Vasta suurimmat urossiilit ovat sen verran isoja, että ovat jo horroksessa.