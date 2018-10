Kolumni: Ellun kanat, Jokisen eväät ja selvä pyy

Kamelilla on kyttyrä, mutta Suomessa niitä harvoin näkee. Täällä kyttyrän tulkittiin tarkoittavan ylimääräistä, ei-toivottua pahaa ihmisen sisällä, joka sitten näkyi ulospäin kuhmuna, eli kyttyränä selkärangassa.

Lillukaksi kutsuttiin marjaa, joka on kaunis mutta hyödytön, koska siinä on vähän syötävää. Lisäksi karkeat marjan varret tarttuivat ikävästi jalkoihin, jos erehtyi varvikkoon tepastelemaan paljain kintuin.

Äimänkäki ei ole harvinainen muuttolintu. Äimä oli ennen suuri, nahkan ompelemiseen käytetty neula, jossa oli valtava silmä kuin ihmisen suu. Kun näkee ihmisen huuli pyöreänä, tämä muistuttaa äimää. Jos äimä vielä höperehtää ääneen, niin siinä vasta käki.

Asialliset hommat hoidetaan, vaikka muuten ollaan kuin Ellun kanat. Kylläpä siihen on tiivistetty niin hyvin ja paljon jotakin olennaista suomalaisuudesta.

Kuka Ellu ja mitkä kanat? Nykytutkijat ovat melko yksituumaisesti sitä mieltä, että Ellun kanoilla tarkoitetaan vain huoletonta väkeä.

Jokisen eväistä ja Turusen pyssystä kuulee myös satumaisia suakkonoita, joissa saattaa olla totuutta jopa siteeksi. Jokisen eväät levisivät konepajalla, kun työkaverit tekivät jäynää ja mankeloivat eväskassin prässillä ihan littanaksi. Toinen Jokinen oli tukkijätkä, jolla oli kämpällä eväänä vain kuiva leipäkannikka. Kämppähuumori oli silloin raakaa. Uskaliain kiusaaja tuuppasi leivän lattialle ja sanoi, että aina nuo Jokisen eväät ovat levällään.

Helppoa ei ollut Turusellakaan. Ryöstöretkellä sissisoturien porukka sai niin paljon saalista, että Turunen tunki kolikkoja pyssyn piippuunkin piiloon muilta. Silloinkin ahneella oli ansaittu loppu. Kun sitten piti taas ampua, Turuselle kävi nolosti. Pyssy ei pamahtanut, kun piippu oli täynnä kolikoita – tai samasta syystä pamahti, ja saalis levisi taivaan tuuliin.

Selvä pyy on äimänkäen serkkupoika. Vaikka nykyään metsästetään vain selvin päin, voi pyyjahdissa vieläkin käydä niin, että saalis on yllätys, ihan joku muu. Silloin on viisasta todeta, että selvästi pyy.

Tuttuja ovat myös sanonnat mukiinmenevästä, luurangosta kaapissa ja Manun illallisesta. Mukiinmenevä ei tarkoita, että mies on juoppo tai ahnas viinaksille. Päinvastoin sellainen on kelpo mies, mukavalla tavalla laatutyyppi. Alkusana on muka, mutta siitä on tultu pitkä matka mukiin.

Ikävämpi tyyppi on sellainen, joka yrittää piilotella itselleen häpeällistä asiaa. Tarun mukaan naisella oli makuuhuoneen kaapissa naapurinmiehen luuranko, jonka aviomies surmasi, kun vaimo jäi kiinni rysän päältä.

Ennen oli itsestään selvää, että talosta taloon kiertäneelle suutarille ja räätälille tarjottiin illallinen talon puolesta. Mestaria sanottiin manniksi ja tuttavallisemmin Manuksi. Sitten syötyään jos Manu pani ranttaliksi, oli piru merrassa.