Turvaseksipartio tarjoaa ilmaisia hiv-testejä Niiralan rajalla lauantaina

Niiralan ja Nuijamaan raja-asemilla on tulevana viikonloppuna tarjolla anonyymia hiv-testausta ja kondomeja, SPR tiedottaa.

Punaisen Ristin ja Hivpointin turvaseksipartiot liikkuvat Itä-Suomessa, sillä etenkin Etelä-Karjalan hiv-tilanne poikkea muun Suomen tilanteesta.

- Pieneen väestömäärään nähden täällä Etelä-Karjalassa todetaan enemmän hiv-tartuntoja kuin muualla Suomessa. Viime vuosina tartunnan saaneiden suomalaismiesten keski-ikä on ollut korkea, yli 60 vuotta. Noin puolet tartunnan saaneista on elänyt hiv-infektion kanssa pitkään ilman tietoa tartunnasta. Osa on myös tietämättään tartuttanut seksikumppaneitaan, toteaa Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalanen.

Venäjällä hiv-tartunnan riski on suojaamattomassa seksissä korkeampi kuin Suomessa, mikä näkyy itärajan tartuntatautitilanteessa. Yli puolet suomalaisten hiv-tartunnoista tuodaan ulkomailta.

Maksuttoman ja nimettömän hiv-testin voi tehdä raja-asemien lähelle parkkeeratuissa testausautoissa. Pikatestin tuloksen saa minuutissa.

Niiralan raja-asemalla Tohmajärvellä turvaseksipartio on lauantaina 6.10. kello 11-16.