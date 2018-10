Mielipide: Tonttien vuokrat ovat olleet huiman edullisia

Aluksi hieman muistutuksena muutaman kuukauden takaiseen: Viime keväänä Joensuun kaupunginvaltuustossa päätettiin maapoliittisesta ohjelmasta, jossa tehtiin periaatelinjaus tonttihinnoittelun tuomisesta nykyaikaan. Samalla todettiin, että kaupunkirakennelautakunta on asiantuntijalautakuntana paras toimielin ratkaisemaan maksut ja taksat.

Päätettyjen periaatteiden mukainen hinnoittelu on nyt saanut aikaan ihmettelyä ja syyttelyä, että kyse on vain rahastuksesta. Tästä ei ole kysymys.

Valtuusto on maapoliittisessa ohjelmassa päättänyt, että ”tonteille määrätään erikseen myyntihinnat ja vuokran perusteena olevat pääoma-arvot. Hinnoittelussa otetaan huomioon muun muassa tonttien yleiset arvotekijät (esimerkiksi keskustaetäisyys, palvelut ja liikenneyhteydet) sekä markkinahintojen kehitys”.

Tonttihinnoittelussa keskitytään näihin tekijöihin. Pienituloisten asumiskustannuksia kompensoidaan muiden järjestelmien kautta kuin tonttipolitiikalla.

Kaupungin tulee kohdella asukkaitaan yhdenvertaisesti. Eri hintaiset ja eri perustein määräytyvät tonttihinnat ovat kaikkea muuta kuin yhdenvertaista kohtelua. Joensuussa on tontteja vanhoin vuokrasopimuksin, ja näiden tonttien vuokraajat ovat saaneet tonttinsa vuosikausia huiman edullisesti.

Uuden, päivitetyn tonttihinnoittelun ansiosta kaikkien tonttien vuokrahinnat tulevat yhdenvertaisiksi keskenään, ja myös vanhojen tonttien vuokraajia aletaan kohdella yhdenvertaisesti toisten kaupunkilaisten kanssa. Tonttien hinnat Joensuussa säilyvät edelleen kohtuullisina ja kilpailukykyisinä.

On myös huomattava, että Joensuussa veden hinta on koko maan keskiarvoa halvempi ja kiinteistöveroprosentti on erittäin kilpailukykyinen. Joensuussa on siis hyvä asua.

Tonttihinnoittelu ei vaikuta nykyisiin, voimassaoleviin vuokrasopimuksiin. Vuokrasopimuskauden päättyessä uusittaviin, pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin annetaan kolmen vuoden ajan 30 prosentin alennus, joten korotukset eivät tule kerralla.

Kaupunki ei ole ryhtynyt väitettyihin ”rajuihin korotuksiin”, vaan tonttien myyntihinnat ovat päivittämisenkin jälkeen alhaisemmat kuin keskimääräiset yksityisten välisten tonttikauppojen toteutuneet hinnat. Vuokranmääräytymishinnat ovat näitä hintoja vielä 20 prosenttia alemmat.

Jenna Hattunen

kaupunginhallituksen jäsen (kok.)

Joensuu

