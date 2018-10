Torstaiaamu valkeni hyytävänä: Valtimolla -4,6 astetta, pakkasta joka puolella Pohjois-Karjalaa

Pakkasta oli joka puolella Pohjois-Karjalaa: Joensuun lentoasemalla pakkasta oli alimmillaan -1,5 astetta, Ilomantsissa -2,3 astetta ja Tohmajärvellä -2,1 astetta.

Ainoa Ilmatieteen laitoksen mittauspiste, jossa ei ollut torstaiaamuna pakkasta, on Pyhäselällä veden ympäröimänä sijaitseva Tuiskavanluoto.

Tuuli tekee säästä varsinaisia pakkalukemia viileämmän, joten Ilmatieteen laitoksen ilmoittama tuntuu kuin -lukema on aamuyhdeksältä esimerkiksi Valtimolla -7.

Myös perjantain vastaiseksi yöksi on luvassa pakkasta ympäri Pohjois-Karjalaa. Perjantaista on luvassa tuulinen päivä. Tarkemmat paikkakuntakohtaiset sääennusteet Pohjois-Karjalaan on nähtävissä täällä.

