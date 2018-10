Heinävaaran Pieleksessä on murtauduttu rivitalon varastorakennuksessa sijaitseviin huoneistokohtaisiin varastokomeroihin viime viikon perjantain ja tämän viikon torstaiaamun välisenä aikana, tiedottaa poliisi.

Yhdestä varastokomerosta on anastettu rakennuslämmitin. Muutakin tavaraa on mahdollisesti varastettu. Mahdollisia havaintoja edellä mainittuun liittyen pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen p. 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen p. 0295 415 320 ma-pe klo 08-16.15.