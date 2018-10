Torstain ja perjantain välinen yö on kylmä. Lämpötila painuu pakkasen puolelle Pohjois-Karjalassa. Matalimmillaan yöpakkaset laskevat -3 asteeseen. Perjantaiaamu on vielä laajalti aurinkoinen, mutta päivällä Itä-Suomeen on luvassa sateita.