Internet tuli, näki ja mahdollisesti jo voitti – joensuulaisyritys päätti silti kokeilla ilmoitustaulumainosten tehoa

Ylämyllyllä sijaitsevan marketin ilmoitustaululla kaupataan polttopuita. Heinävedellä asuva myyjä on ilmoittanut puista myös internetin kauppapaikassa.

Yrityksetkin mainostavat tuulikaapeissa Joensuun seudulla. Esimerkiksi Arlatec kauppaa muun muassa puhelimia usealla ilmoitustaululla. Yrityksen mainoksia näkee Joensuun, Kontiolahden ja Liperin marketeissa.

Toimitusjohtaja Tommi Halosen mukaan Arlatec on keskittynyt isku- ja vedenkestävien puhelimien maahantuontiin. Laitteet on valmistettu Kiinassa.

– Kaikkiin alueen kauppoihin ei saanut panna itse tulostettua mainosta. Olisi pitänyt käyttää kaupan omia lappuja, Halonen sanoo.

Arlatecin ilmoitukset ovat olleet kaupoissa noin kuukauden kokeilumielessä, Halonen toteaa. Jatkoa ilmoitustauluilmoittelulle ei todennäköisesti tule.

– Tavoittelimme ilmoitustauluilla pääsääntöisesti noin 40–60-vuotiaita miehiä. En osaa sanoa, minkä verran asiakkaat ovat oikeasti katsoneet ilmoituksia.

Jos ilmoitustaulumainokset ovat tehneet tulosta, puhutaan pienestä tuloksesta, Halonen tuumaa.

– Pienillä yrityksillä on mainoksia paikallisissa marketeissa. Tämä on ilmaista mainosta, miksi sitä ei hyödyntäisi?

Pilkon K-citymarketissa ilmoitustaulu puuttui tovin tuulikaapista, kauppias Juha Kupiainen kertoo.

– Asiasta tuli jonkin verran palautetta. Käytännössä meillä on Paikkakunnalla tapahtuu -taulu yhteisöjä ja järjestöjä varten. Toki taululla näkee asiakasilmoituksiakin.

Joistakin joensuulaisista liikkeistä ja kaupoista tuttu ilmoitustaulu on kadonnut jäljettömiin. Sen sijaan Raatekankaan Tokmanni loi nahkansa hiljattain, ja ilmoitustaulu sai ainakin vielä jäädä kauppaan.

– Riippuu vuodenajasta, mutta yleensä ilmoitustaulu on täynnä. Useimmiten siellä on yritysten, järjestöjen ja urheiluseurojen ilmoituksia, myymäläpäällikkö Jaana Tikka kertoo.

Tikan mukaan asiakkaat kuitenkin syynäävät ilmoituksia päivittäin. Yleensä tuulikaapissa pysähtyy keski-ikäinen tai eläkeläinen.

– Ilmoitusten määrä on vähentynyt. Tunkua ei ole, Tikka toteaa.

Puhelimitse kaikkien ilmoittajien tavoittaminen arkiaamupäivänä ei ole aivan mutkaton juttu. Kenties osa ilmoittajista on töissä.

Arlatecin numero mainitaan ilmoituksessa, mutta puhelinpalvelu on toistaiseksi poissa käytössä. Yritykseen saa yhteyden sähköpostitse ja WhatsApp-sovelluksella.

– Numero piti ottaa pois käytöstä, koska resurssit eivät riittäneet. Olemme miettineet puhelinpalvelun ulkoistamista. Verkkosivut ovat pääjuttu. Oli ehkä hölmöä jättää puhelinnumero ilmoitustaulun ilmoitukseen, Halonen sanoo.

Internet tuli, näki ja mahdollisesti jo voitti. Ehkä tavarat vaihtavat tehokkaammin omistajaa vaikkapa sosiaalisen median ilmoitusten avulla, Juha Kupiainen ja Jaana Tikka pohtivat.

– Luulen, että nuori sukupolvi, jolle kännykkä on kasvanut käteen, ei välitä niin tuulikaapin lapuista.

Kupiainen uumoilee, että kaupan tuulikaappiin voi ilmaantua vaikkapa sähköinen ilmoitustaulu kymmenen vuoden päästä.

– Paperin aika menee tietyllä tavalla ohi, Kupiainen tuumaa.

Jaana Tikka arvelee, ettei kaupassa ole ainakaan nykyisenlaista ilmoitustaulua enää kymmenen vuoden päästä.

Arlatec on perustettu vuonna 1992, mutta verkkokauppa on ollut toiminnassa nyt vajaan vuoden. Yrityksen toimisto on Joensuussa Jukolankadulla, ja yritys työllistää kolme henkilöä.

– Toiminta on lähtenyt käyntiin erittäin hyvin. Ensimmäisen vuoden arvioitu liikevaihto oli 30 000 euroa, mutta ensimmäisen vuoden liikevaihto tulee olemaan yli 100 000 euroa, Halonen kertoo.



