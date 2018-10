Kuvagalleria: Lumi vain kaunisti ruskaa - Epävirallinen ensilumi satoi Pohjois-Karjalaan

Erittäin hieno näky. Pihlajat ovat punaisina, monet muut lehdet keltaisina ja maassa on lunta, kuvaili Arto Kortelainen maisemaa Valtimon Karhunpäässä perjantaina. Lunta oli tullut pari tuntia ja maahan asti pari kolme senttiä. Maaruskaakin oli, kun juolukka oli punaisena.

Kortelaisen mielestä ruska on ollut tänä syksynä tavanomaista hienompi. Hänestä näyttää kuitenkin jo siltä, että ruska vähitellen hiipuisi tai kääntyisi loppusuoralle, kun hieskoivut luopuvat lehdistään.

– Rauduskoivuissa lehdet pysyvät pidempään. Pielisen rannalla on vielä hyvä ruska, puussa lehtii.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ylä-Karjalan Retkipalvelua pitävän Kortelaisen eteläsuomalaiset asiakkaat ovat kiinnostuneempia ruskasta kuin pohjoisempana asuvat. Aivan etelässä ruska ei ole vielä kunnolla alkanut, vaikka lehdet jo vähän kellastuvat. Lapissa lehdet jo tippuvat, kuten Kortelainen kuuli siellä käyneiltä kavereiltaan.



Etelämpänä Rääkkylässä näytti kuin ruska ei vielä olisi täydessä terässään, kertoi Koivuniemen matkailuyrittäjä Riitta Ward.

– Mutta muitakin värejä kuin vihreää alkaa olla. Keltaista, punaista, oranssia ja viininpunaista, hän luetteli katsellessaan ikkunasta lumetonta maisemaa.

Pihapiirissä on niin paljon lehtiä puissa, että Riitta Ward kertoi "kauhulla odottavansa" lehtien tippumista eli haravointiurakkaa.

Lokakuussa Koivuniemen syyskausi jo hiljenee, vaikka ulkomaalaisia matkailijoita oli tulossa tänään lauantainakin.



Pohjoisessa on ollut hyvä ruska, kertoi Luken rovaniemeläinen tutkija Marja Uusitalo, jonka mielestä ruska on hyvä esimerkiksi silloin, kun koivu on keltainen eikä mene ruskeaksi.

– Maaruska tunturissa saattaa olla välillä hyvinkin värikäs ja voimakkaan punainen.

Lapissa ruska alkaa yleensä syyskuun alussa, Pohjois-Karjalassa usein syys-lokakuun vaihteessa. Kun Marja Uusitalo oli Käsivarressa 10. syyskuuta alkaneella viikolla, ruska oli jo ihan päällä. Noin viikon kuluttua siitä ruska voimistui selvästi Rovaniemelläkin.

– Kesäisin lehtivihreä peittää alleen monenlaisia väriaineita, esimerkiksi keltaisen ja punaisen pigmentin. Kun monivuotinen kasvi valmistautuu talveen, se ikään kuin tallentaa lehtivihreän seuraavan vuoden varalle, jolloin muut väriaineet jäävät näkyviin, Uusitalo kertoi.

Uusitalon mukaan väriaineet suojaavat solujen perimää ulkoisilta tekijöiltä kuten uv-säteilyltä. Syysväreihin vaikuttavat esimerkiksi puiden ravinnetila, perimä ja sääolot. Marja Uusitalon mukaan aika usein ajatellaan virheellisesti, että ruskan alkaminen edellyttäisi yöpakkasta.

– Esimerkiksi koivut reagoivat enemminkin valon määrään, kun päivä lyhenee.

Pohjois-Karjalan pohjoisosiin satoi perjantaina lunta runsaasti, jopa useiden senttien kerroksia.

Virallinen ensilumi mitataan kuitenkin aina aamuisin, joten perjantaina päivällä satanut lumi ei täytä määritelmää. Ilmatieteen laitoksen havaintoasemalla tulee olla kello yhdeksän aikaan aamulla vähintään sentin paksuinen lumikerros ennen kuin voidaan puhua virallisesta ensilumesta.



Karjalaisen perinteinen ruskakuvakilpailu päättyy maanantaina 8. lokakuuta. Kilpailuun voi lähettää kuvan täällä.

Kuvaajat: Harri Linermo, Raisa Jolkkonen, Ulla Korkatsu, Satu Savolainen, Kirsi Kirjavainen, Anssi Pirinen, Yrjö Pietarinen, Maija Savolainen, nainenratissa, jt87, Jaana Ryhänen, lumitassu, joke, Helena Paalanen.

Juttua muokattu 5.10.2018 kello 17.05. Lisätty ensilumen määritelmä.