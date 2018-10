Ilmatieteen laitos: Lieksassa kymmenen senttiä lunta - Suomen tämän hetken suurinta lumimäärä ei silti lasketa viralliseksi ensilumeksi

Lieksan Lampelan mittauspisteellä oli perjantaina kello 18. jälkeen kymmenen senttimetrin lumikerros, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi. Se on mittaushetken korkein lukema koko Suomessa.

Vaikka lumipeite on tällä hetkellä paksu, ei sitä vielä lasketa viralliseksi ensilumeksi. Ilmatieteen laitoksen virallinen ensilumi miääritellään aamuisin kello yhdeksältä kesäaikaan ja kello kahdeksalta talviaikaan. Tuolloin lunta on oltava vähintään yksi senttimetri.

- Se (Lieksan lumipeite) ei välttämättä sula yön aikana. Uskon, että lunta on aamulla jäljellä ainakin vielä sentti tai pari, sanoo päivystävä meteorologi Juha Jantunen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lumen määrän mittaaminen ei ole ongelmatonta. Mittauslaitteet eivät ole kaikki erityisen tarkkoja, vaan saattavat mitata lumensyvyyttä vasta kahden senttimetrin kohdalta.

Myös lehdet ja tuulella kerääntyvä pakkaslumi voivat vääristää mittaustuloksia.

- Lehdet voivat pudota mitttausmatolle ja vääristää tuloksia. Vertaammekin tuloksia yleensä kelikameroiden välittämään tietoon, että sataako lunta oikeasti ja niin edelleen.

Lieksan ohella lunta on useita senttejä myös Valtimolla, jossa on viidensentin lumikerros. Ilomantsissa lunta on neljä senttiä ja Juuassakin kolme.

Se, että ensilumi sataisi maahan Pohjois-Karjalassa jo lokakuun alussa ei ole jokavuotista.

- Voihan se joskus tulla jo syyskuussa, mutta yleensä ensimmäinen ehjä lumipeite tulee pohjoisosiin lokakuun loppupuolella ja eteläosiin lokakuun ja marraskuun vaihteessa.

Jos lumi säilyy siis yön yli, saadaan lauantaiaamuna virallinen ensilumi Pohjois-Karjalaan.

- Ensilumi olisi Pohjois-Karjalan osalta pari viikkoa etuajassa.

Pysyvästä lumesta on turha vielä haaveilla, sillä sää lämpenee pian. Lieksaan ennustetaan lähes kymmentä lämpöastetta lauantaiksi.