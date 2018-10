Kolumni: Kappale kaunista karjalaa

Olin vähän aikaa sitten Juuan yläkoululla erään projektin merkeissä kertomassa nuorille, miten karjalaisuus on vaikuttanut minuun. Mitä kaikkea se merkitsee toisen polven siirtokarjalaiselle ja onko minulla vielä jäljellä mitään karjalaisuudesta.

No on vissiin aika paljon toisen polven karjalaiseksi nyky-Suomessa.

Minulla on halu kertoa ihmisille tarinoita. Tarinankerronta kuuluu oleellisesti karjalaisuuteen. Ennen ne ovat kulkeneet suullisesti pirtistä pirttiin, joka kerta eri versioina puhujasta riippuen.

Karjalainen kertoo tarinoita, itkee ja nauraa samassa lauseessa. Minun 83-vuotias äitini kertoo muistisairaana joka päivä tarinoita 1800-luvun lopulla syntyneestä tätistäni Nastista ja hänen miehestään Jegorasta.

Äiti joutui nuorena miniänä asumaan heidän kanssaan samassa taloudessa, eikä se ollut helppoa. Vanhoille karjalaisille neveskä oli paras ziivatta eli miniä oli paras kotieläin.

Harvalla toimittajalla on varmaan tuollainen näkökulma saatavilla.

Karjalaisuus näkyy luonteessani, kielessäni ja ennen kaikkea sydämessäni. Usein siinä, miten ajattelen asiat karjalaksi; olisi paljon helpompi puhua kaikista asioista omalla kielellä. Usein siinä, miten sanon asian ja ajattelen vasta jälkeenpäin, ettei olisi pitänyt. Se on myös karjalaisuutta – ja pöljyyttä.

Karjalaisessa oli Tuukka Tuomasjukan hyvä matineajuttu karjalan kielestä (15.9.). Se oli perusteellinen ja puolueeton katsaus karjalan kielen nykytilanteesta.

Minun mielestäni tavallinen karjalainen kansa, joita jälkeläisineen on Suomessa miljoona, ei ymmärrä, mitä tarkoitetaan karjalan kielestä riitelyllä. Jokaiselle oman suvun kanssa käytetty ja isovanhemmilta kuultu kieli on rakkain. Tavalliset pagisijat pitävät kaikkia karjalan kielimuotoja samanvertaisina. Olipa livvin, vienan tai varsinaiskarjalan puhuja, niin on aina yhtä iloinen kuullessaan karjalan kieltä. Se on jo erittäin harvinaista herkkua!

Minulle moni karjalainen on sanonut itku kurkussa: ”Sie puhut niin kuin miun mummo.” Eräälle livvinpuhujamummolle olen kuulemma ainut linkki lapsuuden Karjalaan Salmiin, vaikka minun sukuni on Suojärveltä.

Jokaisen pitäisi suvaita riitelemättä kaikkia karjalan kolmea kielimuotoa. Tarkoitan tutkijoita, professoreita, karjalaisia yhteisöjä ja seuroja. Meitä puhujia on enää kourallinen, ja yhteistyö kaikkien kielimuotojen kesken olisi enemmän kuin suotavaa.

Olen itsekin sortunut koviin mielipiteisiin puolustaessani varsinaiskarjalaa. Pointti on se, että karjalaisuus on syvästi tunnepitoinen asia. Karjalan kieli on ennen muuta sydämen ja sielun kieli. Sitä ei sovi kenenkään vähätellä eli omua kieldä elä prakuitse!