Poliisi takavarikoi katkaistun haulikon yksityisasunnosta Joensuussa heinäkuussa - Tieto aseesta saatiin aamuöisestä hätäkeskuspuhelusta, poliisia uhattiin ampumisella

Poliisi sai hätäkeskuksen ilmoituksen, jonka mukaan Joensuun Hammaslahdessa sijaitsevassa yksityisasunnossa on laiton ampuma-ase. Lisäksi ilmoituksen mukaan asunnossa oli suusanallisesti uhattu poliisia ampumisella, mikäli poliisi tulee paikalle, poliisi tiedottaa.

Hälytys tuli 12.7.2018 varhain aamuyöllä kello 04 aikaan.

Asunto tarkastettiin ilmoituksen jälkeen usean partion voimin. Asunnosta otettiin kiinni kaksi henkilöä, 45- ja 63-vuotiaat miehet. Kyse oli 63-vuotiaan miehen kotiosoitteesta. Kiinniotto sujui rauhallisesti ja asunnosta takavarikoitiin kotietsinnän yhteydessä ladattu haulikko, jonka piippu oli katkaistu.

Rikoskomisario Simo Hämäläinen kertoo, että asunnossa ei ollut muita ihmisiä kiinnioton aikana. Ilmoituksen hätäkeskukseen teki kuitenkin ulkopuolinen henkilö.

Hämäläisen mukaan tilanteesta ja ladatusta aseesta ei ole poliisin tietojen perusteella aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Molemmat miehet ovat poliisille ennestään jokseenkin tuttuja. Tapahtuman motiivit tai selitys ladatulle haulikolle ovat jääneet poliisille mysteeriksi, Hämäläinen sanoo.

- Molemmat miehet olivat voimakkaasti päihtyneitä.

Miehet ovat olleet pidätettynä esitutkinnan aikana. Ase osoittautui nuoremman miehen hallitsemaksi eikä miehellä ole aseen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa. Aseen alkuperä ei ole selvinnyt.

Esitutkintaa on suoritettu rikosnimikkeillä törkeä ampuma-aserikos sekä virkamiehen väkivaltainen vastustaminen. Esitutkinta on nyt valmistunut ja tapaus on edennyt syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.

Juttua muokattu 8.10.2018 kello 15.50: Lisätty rikoskomisario Simo Hämäläisen kommentit.